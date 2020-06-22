Бесплатные электробусы будут перевозить посетителей по территории ВДНХ

"По территории ВДНХ впервые начнут следовать бесплатные электробусы. Они будут перевозить посетителей в обоих направлениях кольцевой дороги выставки с 24 июня. Сесть в транспорт и доехать до нужного павильона или аллеи можно будет у арки главного входа. Два электробуса будут работать с 09.00 до 21.00", - говорится в сообщении.