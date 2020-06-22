Бесплатные электробусы будут перевозить посетителей по территории ВДНХ

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москвичи смогут добираться до разных павильонов ВДНХ, Ботанического сада, "Городской фермы", парка "Останкино" или Музея кино на бесплатных электробусах, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
"По территории ВДНХ впервые начнут следовать бесплатные электробусы. Они будут перевозить посетителей в обоих направлениях кольцевой дороги выставки с 24 июня. Сесть в транспорт и доехать до нужного павильона или аллеи можно будет у арки главного входа. Два электробуса будут работать с 09.00 до 21.00", - говорится в сообщении.
Отмечается, что конечные остановки будут находиться по обе стороны от арки главного входа - на Северной и Южной петлях. Уходить от арки автобусы будут каждые 15–20 минут.
"В салоне 12 посадочных мест, но пока в каждый электробус смогут сесть не более семи пассажиров. Таким образом посетители смогут соблюдать социальную дистанцию, не занимая места рядом. Это позволит сберечь здоровье людей и не допустить распространения COVID-19", - добавляется в сообщении.
Кроме этого, несколько раз в день в электробусах будут проводиться санитарная обработка и дезинфекция.