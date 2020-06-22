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Бесплатные электробусы будут перевозить посетителей по территории ВДНХ
Москвичи смогут добираться до разных павильонов ВДНХ, Ботанического сада, "Городской фермы", парка "Останкино" или Музея кино на бесплатных электробусах,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T07:56
вднх
москва
общество
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вднх, москва, общество

Бесплатные электробусы будут перевозить посетителей по территории ВДНХ

07:56 22.06.2020
196
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетители ВДНХ гуляют у фонтанов
Посетители ВДНХ гуляют у фонтанов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Посетители ВДНХ гуляют у фонтанов. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москвичи смогут добираться до разных павильонов ВДНХ, Ботанического сада, "Городской фермы", парка "Останкино" или Музея кино на бесплатных электробусах, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
"По территории ВДНХ впервые начнут следовать бесплатные электробусы. Они будут перевозить посетителей в обоих направлениях кольцевой дороги выставки с 24 июня. Сесть в транспорт и доехать до нужного павильона или аллеи можно будет у арки главного входа. Два электробуса будут работать с 09.00 до 21.00", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что конечные остановки будут находиться по обе стороны от арки главного входа - на Северной и Южной петлях. Уходить от арки автобусы будут каждые 15–20 минут.
"В салоне 12 посадочных мест, но пока в каждый электробус смогут сесть не более семи пассажиров. Таким образом посетители смогут соблюдать социальную дистанцию, не занимая места рядом. Это позволит сберечь здоровье людей и не допустить распространения COVID-19", - добавляется в сообщении.
Кроме этого, несколько раз в день в электробусах будут проводиться санитарная обработка и дезинфекция.
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