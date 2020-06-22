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В Омске возобновили работу детские сады
Детские сады заработали в Омской области с понедельника, детям в больницах выдали уже более 21 тысячи справок для посещения, сообщили журналистам в пресс-службе РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T07:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омская область, омск, общество

В Омске возобновили работу детские сады

07:54 22.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПодготовка к обеду в старшей группе детского сада
Подготовка к обеду в старшей группе детского сада
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Подготовка к обеду в старшей группе детского сада. Архивное фото
ОМСК, 22 июн - РИА Новости. Детские сады заработали в Омской области с понедельника, детям в больницах выдали уже более 21 тысячи справок для посещения, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.
Ранее 11 июня власти региона на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом приняли решение открыть детские сады с 22 июня, чтобы работающие родители могли отвести туда своих детей. Решение оперштаб не изменил спустя неделю, хотя ограничения на работу кинотеатров и фитнес-центров, которые тоже должны были заработать с 22 июня, продлили до 27 июня. Для посещения детсада детям в Омске, по информации администрации города, нужно получить справку о состоянии здоровья и отсутствии контактов с заболевшими коронавирусной инфекцией.
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"Количество справок, выданных маленьким жителям региона для возобновления посещения детских садов, на сегодняшнее утро составляет 21 628 (штук). Работа (по выдаче справок), начатая пять дней назад, продолжается в две смены и не окончится, пока все желающие не получат необходимые справки", - сообщили журналистам в пресс-службе минздрава Омской области.
По данным мэрии Омска, всего в детские сады города пойдут более 17 тысяч детей. Если детсад закрыт на ремонт то родителям предлагают места в близлежащих детских учреждениях.
По данным оперштаба на 21 июня, за сутки диагноз "коронасирус" подтвержден у 99 пациентов. Общее количество заболевших от начала пандемии в Омском регионе составляет 2 920 человек, из них выздоровели 1520 человек. После заражения коронавирусом умерли 27 пациентов, от COVID-19 лечатся 1400 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Омская областьОмскОбщество
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