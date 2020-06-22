В Омске возобновили работу детские сады

"Количество справок, выданных маленьким жителям региона для возобновления посещения детских садов, на сегодняшнее утро составляет 21 628 (штук). Работа (по выдаче справок), начатая пять дней назад, продолжается в две смены и не окончится, пока все желающие не получат необходимые справки", - сообщили журналистам в пресс-службе минздрава Омской области.

По данным мэрии Омска, всего в детские сады города пойдут более 17 тысяч детей. Если детсад закрыт на ремонт то родителям предлагают места в близлежащих детских учреждениях.

По данным оперштаба на 21 июня, за сутки диагноз "коронасирус" подтвержден у 99 пациентов. Общее количество заболевших от начала пандемии в Омском регионе составляет 2 920 человек, из них выздоровели 1520 человек. После заражения коронавирусом умерли 27 пациентов, от COVID-19 лечатся 1400 человек.