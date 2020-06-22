Чартерные рейсы из Москвы впервые начнут летать в Бурятию

В настоящее время региональный минтуризма совместно с региональными туроператорами и туроператором TUI Россия занимаются организацией чартерных рейсов в Бурятию из Москвы.

"За сезон TUI планирует отправить в Улан-Удэ более 1700 туристов. Под чартеры ставят лайнеры Airbus A320 вместимостью 162 пассажира. Полетная программа стартует 4 июля и продлится до 22 сентября", - сообщила министр туризма республики Бурятия Мария Бадмацыренова.

Маршруты максимально ориентированы на знакомство с Байкалом: пять дней гости проведут на берегу великого озера. Южный Байкал - это Энхалук и Сухая с посещением Байкальского биосферного заповедника (Центральная усадьба заповедника, Байкальская станция кольцевания птиц). Восточное направление Байкала – Горячинск, Гремячинск и Максимиха, экскурсии по Баргузинской долине, Чивыркуйскому заливу, на Ушканьи острова, полуостров Святой нос.