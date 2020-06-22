Чартерные рейсы из Москвы впервые начнут летать в Бурятию

КРАСНОЯРСК, 22 июня - РИА Новости. Чартерные рейсы из Москвы с туристами впервые начнут летать в Бурятию с начала июля и почти до конца сентября, сообщили РИА Новости в министерстве туризма республики.
В настоящее время региональный минтуризма совместно с региональными туроператорами и туроператором TUI Россия занимаются организацией чартерных рейсов в Бурятию из Москвы.
"За сезон TUI планирует отправить в Улан-Удэ более 1700 туристов. Под чартеры ставят лайнеры Airbus A320 вместимостью 162 пассажира. Полетная программа стартует 4 июля и продлится до 22 сентября", - сообщила министр туризма республики Бурятия Мария Бадмацыренова.
Вылеты на "Уральских авиалиниях" запланированы из "Домодедово" с частотой раз в 9 дней.
Маршруты максимально ориентированы на знакомство с Байкалом: пять дней гости проведут на берегу великого озера. Южный Байкал - это Энхалук и Сухая с посещением Байкальского биосферного заповедника (Центральная усадьба заповедника, Байкальская станция кольцевания птиц). Восточное направление Байкала – Горячинск, Гремячинск и Максимиха, экскурсии по Баргузинской долине, Чивыркуйскому заливу, на Ушканьи острова, полуостров Святой нос.
Программа тура включает в себя посещение самых интересных и знаковых мест туристического притяжения в республике - это столица республики Улан-Удэ, Иволгинский дацан, знакомство с культурой семейских в селе Тарбагатай, с бытом, традициями и бурятской кухней в этнокомплексе "Степной кочевник".