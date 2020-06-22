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Чартерные рейсы из Москвы впервые начнут летать в Бурятию
Чартерные рейсы из Москвы с туристами впервые начнут летать в Бурятию с начала июля и почти до конца сентября, сообщили РИА Новости в министерстве туризма... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:04
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туризм, новости - туризм, байкал, республика бурятия, домодедово (аэропорт), уральские авиалинии, москва, улан-удэ, общество

Чартерные рейсы из Москвы впервые начнут летать в Бурятию

07:52 22.06.2020 (обновлено: 10:04 22.06.2020)
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© Flickr / Anna ZverevaСамолет Airbus A319-112 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет Airbus A319-112 авиакомпании Уральские авиалинии
© Flickr / Anna Zvereva
Самолет Airbus A319-112 авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 июня - РИА Новости. Чартерные рейсы из Москвы с туристами впервые начнут летать в Бурятию с начала июля и почти до конца сентября, сообщили РИА Новости в министерстве туризма республики.
В настоящее время региональный минтуризма совместно с региональными туроператорами и туроператором TUI Россия занимаются организацией чартерных рейсов в Бурятию из Москвы.
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"За сезон TUI планирует отправить в Улан-Удэ более 1700 туристов. Под чартеры ставят лайнеры Airbus A320 вместимостью 162 пассажира. Полетная программа стартует 4 июля и продлится до 22 сентября", - сообщила министр туризма республики Бурятия Мария Бадмацыренова.
Вылеты на "Уральских авиалиниях" запланированы из "Домодедово" с частотой раз в 9 дней.
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Маршруты максимально ориентированы на знакомство с Байкалом: пять дней гости проведут на берегу великого озера. Южный Байкал - это Энхалук и Сухая с посещением Байкальского биосферного заповедника (Центральная усадьба заповедника, Байкальская станция кольцевания птиц). Восточное направление Байкала – Горячинск, Гремячинск и Максимиха, экскурсии по Баргузинской долине, Чивыркуйскому заливу, на Ушканьи острова, полуостров Святой нос.
Программа тура включает в себя посещение самых интересных и знаковых мест туристического притяжения в республике - это столица республики Улан-Удэ, Иволгинский дацан, знакомство с культурой семейских в селе Тарбагатай, с бытом, традициями и бурятской кухней в этнокомплексе "Степной кочевник".
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ТуризмНовости - ТуризмБайкалРеспублика БурятияДомодедово (аэропорт)Уральские авиалинииМоскваУлан-УдэОбщество
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