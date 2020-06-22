В Москве запустили онлайн-карту парков и улиц с бесплатным Wi-Fi

"Для удобства жителей на mos.ru запущена интерактивная карта, которая отображает все точки доступа к городскому Wi-Fi в парках и общественных местах. По мере развития городской сети карта будет обновляться и содержать информацию о новых точках доступа", - приводятся на сайте слова руководителя продукта "Общегородской Wi-Fi" Департамента информационных технологий Москвы Александра Харитонова.