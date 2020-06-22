Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573277128.html
В Москве запустили онлайн-карту парков и улиц с бесплатным Wi-Fi
Интерактивная карта с отмеченными точками доступа к бесплатному Wi-Fi в парках и на улицах столицы появилась на сайте mos.ru, сообщается на официальном портале... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:06
туризм
новости - туризм
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155820/25/1558202527_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_cf3a372b3820107cf67111ac27a773ac.jpg
https://ria.ru/20200615/1572920980.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155820/25/1558202527_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_cf3a372b3820107cf67111ac27a773ac.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155820/25/1558202527_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_c657a19a158fe8ce54836cb9844b136c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155820/25/1558202527_515:0:2563:2048_1400x0_80_0_0_9abd710364ba6cad23c66c70d21e45c8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, москва, общество

В Москве запустили онлайн-карту парков и улиц с бесплатным Wi-Fi

07:48 22.06.2020 (обновлено: 10:06 22.06.2020)
1486
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСтелы пешеходной навигации с Wi-Fi в Москве
Стелы пешеходной навигации с Wi-Fi в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Стелы пешеходной навигации с Wi-Fi в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Интерактивная карта с отмеченными точками доступа к бесплатному Wi-Fi в парках и на улицах столицы появилась на сайте mos.ru, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Для удобства жителей на mos.ru запущена интерактивная карта, которая отображает все точки доступа к городскому Wi-Fi в парках и общественных местах. По мере развития городской сети карта будет обновляться и содержать информацию о новых точках доступа", - приводятся на сайте слова руководителя продукта "Общегородской Wi-Fi" Департамента информационных технологий Москвы Александра Харитонова.
Добавляется, что найти карту с адресами москвичи могут на mos.ru в разделе "Карты", во вкладке "Городской Wi-Fi". Сейчас подключиться к бесплатному беспроводному интернету можно в 43 парках Москвы. Еще свыше трех тысяч точек подключения доступны на улицах, в переулках и скверах столицы.
Wi-fi роутер
15 июня, 02:15
Эксперт рассказал, опасно ли подключаться к Wi-Fi в общественных местах
1001003
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмМоскваОбщество
Рекомендуем
Самолет Airbus A319-112 авиакомпании Уральские авиалинии
Чартерные рейсы из Москвы впервые начнут летать в Бурятию
Люди отдыхают в парке на Воробьевых горах в Москве
Москвичам пообещали погожий летний день
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров хочет сделать Telegram доступнее в Иране и Китае
Участница реалити-шоу Дом-2 Анастасия Тарасюк
Экс-бойфренд бывшей участницы "Дома-2" назвал возможную причину ее смерти
Якутия
На полюсе холода в Якутии температура воздуха прогрелась до 38 градусов
Девушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 190 тысяч человек
Актер Михаил Ефремов
Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль
Новорожденный ребенок
Пять россиянок старше 60 лет родили первого ребенка в 2019 году
Врач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
В Индии выявили 14,8 тысячи новых случаев COVID-19
Детский велосипед
Исследование показало, что родители покупают своим детям
Подготовка к обеду в старшей группе детского сада
В Омске возобновили работу детские сады
Вид города Магадана
Магаданская область перешла на второй этап снятия карантинных ограничений
Сотрудники спасательной службы на месте взрыва бытового газа в жилом девятиэтажном доме в Киеве
Украинские спасатели продолжают работу на месте взрыва в Киеве
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Талибы освободили 14 афганских пленных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
01:19В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19
01:14Анатолий Антонов обсудил подходы по Афганистану со спецпредставителем США
01:09Мадуро заявил, что готов к разговору с Трампом
Лента новостейМолния