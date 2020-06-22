https://ria.ru/20200622/1573277128.html
В Москве запустили онлайн-карту парков и улиц с бесплатным Wi-Fi
Интерактивная карта с отмеченными точками доступа к бесплатному Wi-Fi в парках и на улицах столицы появилась на сайте mos.ru, сообщается на официальном портале... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T07:48
2020-06-22T10:06
туризм
новости - туризм
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, общество