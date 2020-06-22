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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573276943.html
В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 190 тысяч человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 537 за сутки и достигло 190 359, сообщает институт Роберта Коха,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T07:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
германия
бавария
берлин (город)
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, германия, бавария, берлин (город), в мире

В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 190 тысяч человек

07:44 22.06.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 537 за сутки и достигло 190 359, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19.
За прошедшие сутки скончались трое больных коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 8885. Вылечились с начала вспышки заболевания более 175 тысяч человек.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 867), Северном Рейне-Вестфалии (41 218) и Баден-Вюртемберге (35 272). В Берлине выявлены 7 833 случая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияБаварияБерлин (город)В мире
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