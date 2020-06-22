https://ria.ru/20200622/1573276914.html
В Киргизии выявили рекордные 205 новых случаев коронавируса
Рекордные 205 случаев коронавируса выявили в Киргизии за сутки, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T07:42
2020-06-22T07:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/132735/48/1327354888_0:115:2201:1353_1400x0_80_0_0_7a475c681fd75d808ef66fa194cfe67b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, киргизия, в мире
БИШКЕК, 22 июн - РИА Новости.
Рекордные 205 случаев коронавируса выявили в Киргизии
за сутки, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 22 июня 2020 года по республике зарегистрировано 205 новых случаев СOVID-19, 82 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба. Это самое большое число выявленных в Киргизии за сутки случаев заболевания с начала пандемии.
По словам собеседника агентства, накануне скончались три пациента, инфицированные COVID-19: женщина 1952 года рождения в Киргизско-турецкой больнице, мужчина 1952 года рождения в Таласской областной больнице и женщина 1960 года рождения в Ноокенской территориальной больнице. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 10 пациентов.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 26 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 582 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее число зараженных в Киргизии возросло до 3356. Умерли 40 человек. Выздоровел и были выписан из больниц 2021 пациент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.