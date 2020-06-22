Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573276852.html
В Индии выявили 14,8 тысячи новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло на 14,8 тысячи и составляет 425 282, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T07:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дели
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570245312_0:150:3076:1881_1400x0_80_0_0_7c801cd9b749c8e427e87466b5c2b405.jpg
https://ria.ru/20200622/1573274023.html
https://ria.ru/20200622/1573275523.html
дели
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570245312_0:150:3076:1881_1400x0_80_0_0_7c801cd9b749c8e427e87466b5c2b405.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570245312_74:0:2803:2047_1400x0_80_0_0_36db4214e39441e1a28219f486a57bd9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570245312_873:180:2740:2047_1400x0_80_0_0_264c7c2326ed9589336592421774b0b6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, дели, индия, в мире

В Индии выявили 14,8 тысячи новых случаев COVID-19

07:42 22.06.2020 (обновлено: 07:44 22.06.2020)
450
© AP Photo / Rajanish KakadeВрач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
Врач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло на 14,8 тысячи и составляет 425 282, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение в стране проходят 174 387 человек, выздоровели 237 195 человек (9 440 за сутки), умерли 13 699 (445 за сутки).
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
Вчера, 03:16Распространение нового коронавируса
В Египте число зараженных коронавирусом превысило 55 тысяч человек
В воскресенье сообщалось о 410 461 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 15,4 тысячи), днем ранее – о 395 048 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 14,5 тысячи).
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию.
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 132 075 (3870 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 59 377 заболевших (2532 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 59 746 заболевших (3000 за сутки).
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Несмотря на рост числа заболевших, ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса – там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, режим изоляции продлен до 30 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллионов случаев заражения, свыше 461 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
Вчера, 06:17Распространение нового коронавируса
В Южной Корее впервые за месяц зафиксировали менее 30 случаев COVID-19
002100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ДелиИндияВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 190 тысяч человек
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии выявили рекордные 205 новых случаев коронавируса
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 400 тысяч
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч человек
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Глава Алма-Атинской области Казахстана заразился коронавирусом
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
В Мексике число больных COVID-19 превысило 180 тысяч человек
Военные в Ливии
Совет нацбезопасности США призвал прекратить боевые действия в Ливии
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
Болтон не знал, чего ждать от Трампа на встрече с Путиным в 2018 году
Новорожденный ребенок
Пять россиянок старше 60 лет родили первого ребенка в 2019 году
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Число жертв коронавируса в США превысило 120 тысяч
Участница реалити-шоу Дом-2 Анастасия Тарасюк
Экс-бойфренд бывшей участницы "Дома-2" назвал возможную причину ее смерти
Контейнерная зона в Узбекистане
В Узбекистане число выявленных случаев COVID-19 превысило 6,3 тысячи
Вид на аэродром военной базы США Футэмма в городе Гинован
СМИ: на Окинаве на базе войск США произошел пожар
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 7600 новых случаев заражения коронавирусом
Тегеран
В Иране выявили 2573 новых случая коронавируса за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
01:19В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19
01:14Анатолий Антонов обсудил подходы по Афганистану со спецпредставителем США
01:09Мадуро заявил, что готов к разговору с Трампом
Лента новостейМолния