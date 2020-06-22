В Индии выявили 14,8 тысячи новых случаев COVID-19

Врач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия

Врач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия

© AP Photo / Rajanish Kakade Врач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло на 14,8 тысячи и составляет 425 282, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 174 387 человек, выздоровели 237 195 человек (9 440 за сутки), умерли 13 699 (445 за сутки).

В воскресенье сообщалось о 410 461 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 15,4 тысячи), днем ранее – о 395 048 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 14,5 тысячи).

Италию и Испанию. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 132 075 (3870 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад : 59 377 заболевших (2532 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели , где выявлены 59 746 заболевших (3000 за сутки).

Несмотря на рост числа заболевших, ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса – там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, режим изоляции продлен до 30 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,7 миллионов случаев заражения, свыше 461 тысяч человек скончались.