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Совет нацбезопасности США призвал прекратить боевые действия в Ливии
Совет национальной безопасности США призвал стороны ливийского конфликта продолжить переговоры и прекратить боевые действия. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T07:41
обострение конфликта в ливии
халифа хафтар
ливия
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
обострение конфликта в ливии, халифа хафтар, ливия, сша, в мире

Совет нацбезопасности США призвал прекратить боевые действия в Ливии

07:41 22.06.2020
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© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
Военные в Ливии. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет национальной безопасности США призвал стороны ливийского конфликта продолжить переговоры и прекратить боевые действия.

"США выступают решительно против военной эскалации в Ливии - со всех сторон. Мы настоятельно призываем стороны взять на себя обязательство по прекращению огня и немедленно возобновить переговоры. Мы должны основываться на прогрессе, который был достигнут в ходе переговоров в рамках группы 5+5 в ООН, Каирской инициативы и Берлинского процесса", - говорится в заявлении совета в Twitter.

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21 июня, 08:17
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В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА – Египет.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающего на востоке Ливии парламента. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Триполи. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарЛивияСШАВ мире
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