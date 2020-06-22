Совет нацбезопасности США призвал прекратить боевые действия в Ливии

"США выступают решительно против военной эскалации в Ливии - со всех сторон. Мы настоятельно призываем стороны взять на себя обязательство по прекращению огня и немедленно возобновить переговоры. Мы должны основываться на прогрессе, который был достигнут в ходе переговоров в рамках группы 5+5 в ООН, Каирской инициативы и Берлинского процесса", - говорится в заявлении совета в Twitter.