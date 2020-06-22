Совет нацбезопасности США призвал прекратить боевые действия в Ливии

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет национальной безопасности США призвал стороны ливийского конфликта продолжить переговоры и прекратить боевые действия.
"США выступают решительно против военной эскалации в Ливии - со всех сторон. Мы настоятельно призываем стороны взять на себя обязательство по прекращению огня и немедленно возобновить переговоры. Мы должны основываться на прогрессе, который был достигнут в ходе переговоров в рамках группы 5+5 в ООН, Каирской инициативы и Берлинского процесса", - говорится в заявлении совета в Twitter.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА – Египет.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающего на востоке Ливии парламента. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Триполи. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.