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Болтон не знал, чего ждать от Трампа на встрече с Путиным в 2018 году
Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон признался, что не знал, как поведет себя Дональд Трамп на встрече в Хельсинки в июле 2018 года с... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T07:37
джон болтон
дональд трамп
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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джон болтон, дональд трамп, владимир путин, финляндия, хельсинки, сша, в мире

Болтон не знал, чего ждать от Трампа на встрече с Путиным в 2018 году

07:37 22.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон признался, что не знал, как поведет себя Дональд Трамп на встрече в Хельсинки в июле 2018 года с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я не знал, что он будет говорить. Не было такого момента, чтобы мы знали, что он собирается сказать. И, как оказалось, об этом я пишу в книге, по моему убеждению, ничего неловкого на встрече тет-а-тет не произошло. Но это означает, что мы ушли со встречи невредимыми", - сказал Болтон в интервью телеканалу ABC News.

Первая полноформатная встреча лидеров двух стран состоялась в столице Финляндии 16 июля 2018 года. Путин и Трамп обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня. По завершении переговоров президенты России и США сделали заявления для прессы и ответили на вопросы представителей СМИ. По итогам встречи лидеры стран заявили о заинтересованности в улучшении отношений РФ и США.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
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Джон БолтонДональд ТрампВладимир ПутинФинляндияХельсинкиСШАВ мире
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