Болтон не знал, чего ждать от Трампа на встрече с Путиным в 2018 году

"Я не знал, что он будет говорить. Не было такого момента, чтобы мы знали, что он собирается сказать. И, как оказалось, об этом я пишу в книге, по моему убеждению, ничего неловкого на встрече тет-а-тет не произошло. Но это означает, что мы ушли со встречи невредимыми", - сказал Болтон в интервью телеканалу ABC News.