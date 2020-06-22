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В Приморье ливни вызвали паводок
Прошедшие в Приморье сильные дожди привели к формированию паводка на реках края и подтоплению низин, есть риск подтопления двух сел, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T07:35
примгидромет
владивосток
происшествия
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примгидромет, владивосток, происшествия

В Приморье ливни вызвали паводок

07:35 22.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости. Прошедшие в Приморье сильные дожди привели к формированию паводка на реках края и подтоплению низин, есть риск подтопления двух сел, сообщает Примгидромет.
Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о ливнях, штормовом ветре и риске подтоплений на 21-22 июня. Из-за сильных дождей и штормового ветра на улицах Владивостока повалило почти 30 деревьев, в крае отмечались отключения света.
"Под воздействием активных фронтальных разделов в период 21-22 июня в Приморском крае прошли дожди, местами сильные. Прошедшие дожди вновь вызвали формирование дождевых паводков на реках края… Наиболее значительные дополнительные подъемы уровня воды - до 0,8 метра за сутки - отмечаются на реках бассейна Уссури в центральных районах края. На остальной территории края подъемы уровня воды не превышают 0,4 метра. На отдельных участках рек центральных отмечается подтопление пойменных участков", - говорится в сообщении.
В нижнем течении реки Малиновка отмечается значительное затопление поймы с подтоплением прилегающих к реке пониженных территорий и расположенных на них хозяйственных объектов. По данным синоптиков, 23 июня в нижнем течении реки Малиновка у села Веденка ожидается достижение уровнем воды отметок опасного гидрологического явления.
"Создается угроза подтопления сел Соловьевка, Веденка, участков дорог местного значения… В ближайшие трое суток подъем воды на большинстве рек Приморского края сохранится. Ожидаемый подъем воды составит 0,1-0,7 метра. При дальнейшем развитии паводка продолжится подтопление пойменных участков на отдельных реках центральных и западных районов края", - отмечают синоптики.
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