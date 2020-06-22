В Приморье ливни вызвали паводок

"Под воздействием активных фронтальных разделов в период 21-22 июня в Приморском крае прошли дожди, местами сильные. Прошедшие дожди вновь вызвали формирование дождевых паводков на реках края… Наиболее значительные дополнительные подъемы уровня воды - до 0,8 метра за сутки - отмечаются на реках бассейна Уссури в центральных районах края. На остальной территории края подъемы уровня воды не превышают 0,4 метра. На отдельных участках рек центральных отмечается подтопление пойменных участков", - говорится в сообщении.