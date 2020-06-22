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СМИ: на Окинаве на базе войск США произошел пожар
На американской военной базе Кадэна в Японии утром в понедельник произошел пожар, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T07:34
окинава
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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окинава, япония, сша, в мире

СМИ: на Окинаве на базе войск США произошел пожар

07:34 22.06.2020
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоВид на аэродром военной базы США "Футэмма" в городе Гинован
Вид на аэродром военной базы США Футэмма в городе Гинован
© РИА Новости / Иван Захарченко
Вид на аэродром военной базы США "Футэмма" в городе Гинован. Архивное фото
ТОКИО, 22 июн - РИА Новости. На американской военной базе Кадэна в Японии утром в понедельник произошел пожар, сообщило агентство Киодо.
По его данным, над одним из строений на территории базы, расположенной на Окинаве, был замечен дым. Причина пожара неизвестна, сведений о пострадавших не поступало.
Военная база США Футэмма
20 июня, 10:58Распространение нового коронавируса
На военной базе США в Японии выявили новые случаи заражения коронавирусом
По данным газеты "Асахи", возгорание произошло в "центре обработки опасных материалов".
Кадэна - крупнейшая американская военная база на Окинаве и в регионе, она занимает площадь 2 тысячи гектаров и располагает двумя взлетно-посадочными полосами длиной 3,7 тысячи метров.
Окинава составляет лишь 0,6% японской территории, но там размещено 74% американских военных объектов и более половины всех вооруженных сил Соединенных Штатов в Японии. По данным администрации префектуры, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США. Администрация и населения префектуры Окинава добиваются сокращения там американского военного присутствия.
Военная база X-ray Camp, Гуантанамо, Куба. Архивное фото
1 марта 2018, 03:53
СМИ: кубинцы оказали помощь США в тушении пожара на базе в Гуантанамо
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ОкинаваЯпонияСШАВ мире
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