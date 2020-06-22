Пять россиянок старше 60 лет родили первого ребенка в 2019 году

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости/. Пять россиянок старше 60 лет родили в 2019 году первенцев, а еще 14 - вторых и последующих детей, говорится в отчете Пять россиянок старше 60 лет родили в 2019 году первенцев, а еще 14 - вторых и последующих детей, говорится в отчете Росстата , с которым ознакомились РИА Новости.

В том числе, по данным статистики, у шести женщин старше 60 лет родились третьи дети и у трех - четвертые.

"В последние годы растет рождаемость среди женщин старших возрастов и даже позднее традиционно принятого возраста, что говорит о развитии медицины в общем и о репродуктивных технологиях", - объясняет завлабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

Она отмечает, что "в 2019 году у женщин от 50 до 60 лет зарегистрировано 296 рождений малышей, а старше 60 – 19, в 2018 – 258 и четыре соответственно".