https://ria.ru/20200622/1573276529.html
Пять россиянок старше 60 лет родили первого ребенка в 2019 году
Пять россиянок старше 60 лет родили в 2019 году первенцев, а еще 14 - вторых и последующих детей, говорится в отчете Росстата, с которым ознакомились РИА... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T07:32
2020-06-22T07:32
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба государственной статистики (росстат)
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости/.
Пять россиянок старше 60 лет родили в 2019 году первенцев, а еще 14 - вторых и последующих детей, говорится в отчете Росстата
, с которым ознакомились РИА Новости.
В том числе, по данным статистики, у шести женщин старше 60 лет родились третьи дети и у трех - четвертые.
"В последние годы растет рождаемость среди женщин старших возрастов и даже позднее традиционно принятого возраста, что говорит о развитии медицины в общем и о репродуктивных технологиях", - объясняет завлабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.
Она отмечает, что "в 2019 году у женщин от 50 до 60 лет зарегистрировано 296 рождений малышей, а старше 60 – 19, в 2018 – 258 и четыре соответственно".
"По большей части (около двух третей) – это вторые и последующие дети, рожденные при использовании современных методов (ЭКО, суррогатное материнство). Можно долго спорить, насколько это морально, этично, но рост численности "мам в возрасте" наблюдается год от года", - заключила специалист.