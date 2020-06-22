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В Керчи четыре человека пострадали при взрыве в машине на АЗС
Четыре человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси в автомобиле на автозаправочном комплексе Керчи, им оказывается медицинская помощь, сообщили РИА... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T07:25
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Керчи четыре человека пострадали при взрыве в машине на АЗС

07:25 22.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Четыре человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси в автомобиле на автозаправочном комплексе Керчи, им оказывается медицинская помощь, сообщили РИА Новости в региональном МЧС.
"В результате хлопка газовоздушной смеси четыре человека пострадали - две женщины и двое мужчин. Происшествие случилось на АЗС в Керчи в 21.52 в воскресенье, улица Горького,3, АЗС "АТАН", - сообщили в МЧС.
Пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести, им оказывается помощь. В ведомстве не смогли уточнить, по каким причинам и в какой момент произошел хлопок. Сеть АЗС "АТАН" в Крыму оказывают услуги по заправке автомобилей бензином, дизельным топливом, а также сжижженым газом (пропан).
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КерчьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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