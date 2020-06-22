Лукашенко призвал белорусов беречь независимость и не слушать шарлатанов

МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов беречь и защищать независимость страны, не поддаваясь на "уловки трех-четырех шарлатанов".

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, заявление президент сделал 22 июня в Бресте во время участия в памятном мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны.

"Не поддавайтесь на уловки трех-четырех каких-то шарлатанов. Они будут использовать все: и аккумуляторы, и заводы (аккумуляторный завод в Бресте, против которого выступают некоторые граждане - ред.), и прочее... Ищут, за что зацепить, и вас туда повести. Помните, что этого делать нельзя", - подчеркнул белорусский лидер. Он заявил, что белорусы в своей стране разберутся сами. "Самое страшное для нас, чтобы под этот шумок нас не прибрали. Вот это для нас главное", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, многочисленные войны оставили глубочайший след в памяти народа и "научили нас главному - беречь и ценить мир и независимость, без которых у нас нет будущего". "Мы исчерпали ресурс не только революций, но и то время, в которое мы ходили под плеткой и в лаптях, без штанов, нищие и голодные. Мы и только мы должны строить свое государство. Мы и только мы должны решать судьбу свою и своих детей", - продолжил он.

Лукашенко подчеркнул, что "катастрофы никакой, но защитить мы должны то, что имеем". "Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали…", - сказал белорусский лидер. Он подчеркнул, что "независимости много не бывает, она или есть, или ее нет". "Независимость очень дорого стоит. Это самое ценное, что может быть у того или иного народа или государства. Поэтому если мы - народ, если мы хотим иметь свое государство, свою независимость должны защитить", - подчеркнул президент.