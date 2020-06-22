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Лукашенко призвал белорусов беречь независимость и не слушать шарлатанов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов беречь и защищать независимость страны, не поддаваясь на "уловки трех-четырех шарлатанов". РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T07:22
александр лукашенко
белоруссия
брест
в мире
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
александр лукашенко, белоруссия, брест, в мире

Лукашенко призвал белорусов беречь независимость и не слушать шарлатанов

07:22 22.06.2020
8570
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов беречь и защищать независимость страны, не поддаваясь на "уловки трех-четырех шарлатанов".
Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, заявление президент сделал 22 июня в Бресте во время участия в памятном мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны.
"Не поддавайтесь на уловки трех-четырех каких-то шарлатанов. Они будут использовать все: и аккумуляторы, и заводы (аккумуляторный завод в Бресте, против которого выступают некоторые граждане - ред.), и прочее... Ищут, за что зацепить, и вас туда повести. Помните, что этого делать нельзя", - подчеркнул белорусский лидер. Он заявил, что белорусы в своей стране разберутся сами. "Самое страшное для нас, чтобы под этот шумок нас не прибрали. Вот это для нас главное", - подчеркнул Лукашенко.
По его словам, многочисленные войны оставили глубочайший след в памяти народа и "научили нас главному - беречь и ценить мир и независимость, без которых у нас нет будущего". "Мы исчерпали ресурс не только революций, но и то время, в которое мы ходили под плеткой и в лаптях, без штанов, нищие и голодные. Мы и только мы должны строить свое государство. Мы и только мы должны решать судьбу свою и своих детей", - продолжил он.
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Лукашенко подчеркнул, что "катастрофы никакой, но защитить мы должны то, что имеем". "Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали…", - сказал белорусский лидер. Он подчеркнул, что "независимости много не бывает, она или есть, или ее нет". "Независимость очень дорого стоит. Это самое ценное, что может быть у того или иного народа или государства. Поэтому если мы - народ, если мы хотим иметь свое государство, свою независимость должны защитить", - подчеркнул президент.
Белорусский лидер призвал людей держать голову на плечах и не вступать ни с кем в драку. "Мы должны решить все мирно. Я никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно, политическим путем, на основании наших законов", - подчеркнул он. Лукашенко призвал белорусов не позволять, чтобы ими "понукали, заставляли и наклоняли". "Прошли те времена. Мы успели укрепиться и создать свое государство. Главная задача - защитить его", - заявил глава государства.
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Обсудить 6
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Популярные комментарии
Белоруссия и Украина должны быть независимы от России и выступить в НАТО
22 июня, 07:29
Сергей Писсов
4710211
Купи букварь,)))) независимый.
22 июня, 08:31
Владимир Иванов-редкая
900002
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