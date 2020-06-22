Во Владивостоке ветер повалил почти 30 деревьев

ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости. Почти 30 деревьев повалило на улицах Владивостока в результате сильных дождей и штормового ветра в воскресенье, в Приморье отмечались отключения света.
Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о ливнях, штормовом ветре и риске подтоплений на 21-22 июня. В субботу вечером во Владивостоке начался дождь, поднялся сильный ветер. Такая погода сохранялась в течение воскресенья, ветер усилился до штормового. Сейчас в городе сохраняются небольшие осадки.
"В результате разгула стихии, обрушившейся на Владивосток в минувшее воскресенье, 21 июня, поваленными оказались 28 деревьев. Сейчас специалисты муниципального предприятия "Содержание городских территорий" убирают их с тротуаров и дорог", - говорится в сообщении мэрии Владивостока.
Последствия непогоды устранены уже по 18 адресам, отмечают городские власти. Местные жители публикуют в соцсетях фото автомобилей, на которых упали деревья или их ветви.
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По данным правительства Приморья, за сутки в крае произошло 28 аварийных отключений электричества, многие из них устранены. Сейчас энергетики работают в Артеме, Уссурийске, Анучинском, Октябрьском и Чугуевском муниципальных округах.
"Основные причины отключений – обрывы и перехлесты проводов. Быстрому устранению мешает сильный дождь и ветер", – уточнили власти.
Мэрия Владивостока отмечает, что в городе осадки и сильный ветер сохранятся до 23 июня. По прогнозам синоптиков, дождь может принести до 49 мм осадков менее чем за 12 часов.
По данным Примгидромета, погода в Приморье улучшится только к середине недели, когда начнется рост атмосферного давления. Тогда дожди прекратятся, прояснит. Погода не помешает проведению мероприятий, посвященных празднованию дня Великой Победы, отмечают синоптики.
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