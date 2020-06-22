В САР военные из России и Сирии провели тренировку парада Победы

ХМЕЙМИМ (Сирия), 22 июн – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки в Сирии провели генеральную репетицию парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в тренировке также приняли участие и сирийские военные.
Всего в тренировке были задействованы более тысячи военнослужащих.
Пешим строем прошли офицеры управления и военнослужащие группировки войск, смешанного авиационного полка, медицинского отряда специального назначения, подразделения военной полиции, военного оркестра и сводный парадный расчет военнослужащих-женщин.
"Для меня это гордость. Я офицер в четвертом поколении. У меня три прадеда, двоюродный дедушка, двоюродная бабушка воевали. Для меня это большая честь и гордость участвовать в параде", - сказал начальник отделения военной полиции Вооруженных сил РФ Вадим Иванов.
По плацу маршировали и военнослужащие вооруженных сил Сирии. Среди них были представители Морской академии ВС САР, спецподразделения сухопутных войск и ВВС Сирийской Арабской Республики, а также штурмового полка спецназначения "Коммандос".
"На тренировках мы отрабатывали шаг, поворот головы, четкость построения в коробке. Поэтому, я думаю, мы представили себя более чем достойно, показали всю нашу мощь", - добавила военнослужащая Виктория Тищенко.
В составе механизированной колонны по плацу проехали российские бронеавтомобили "Тигр-М" и "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы "Панцирь", а также военная техника сухопутных подразделений ВС Сирии. Всего в тренировке приняли участие более 50 машин.
"В первую очередь, гордость, дань погибшим отдаем, проходя в этом параде. Прадеду своему, который погиб. Когда идешь в строю, это сложно передать, это нужно пройти. Эмоции переполняют", - отметил военнослужащий российской военной полиции Антон Смирнов.
В День памяти и скорби военнослужащие авиабазы Хмеймим также приняли участие во всероссийской акции "Свеча памяти", посвященной 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Командование и военнослужащие российской группировки в САР возложили цветы к памятнику маршалу Константину Рокоссовскому. Затем настоятель храма пророка Илии протоиерей Кирилл (он же является помощником командующего группировкой по работе с верующими) провел панихиду по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.