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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Мосгоризбирком ожидает очень высокую явку на голосовании в столице
Мосгоризбирком ожидает очень высокую явку на голосовании по Конституции РФ в столице, поправки никого не оставили равнодушными, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T07:06
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
московская городская дума
москва
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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мосгоризбирком, конституция рф, московская городская дума, москва, политика

Мосгоризбирком ожидает очень высокую явку на голосовании в столице

07:06 22.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком ожидает очень высокую явку на голосовании по Конституции РФ в столице, поправки никого не оставили равнодушными, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
"Мы ожидаем очень высокую явку, потому что поправки в конституцию, наверное, никого не оставили равнодушным, люди заинтересованы. Эти поправки очень важны для страны, люди это понимают. Мы со своей стороны проводим работу по разъяснению содержания поправок. В числовых эквивалентах ожидаемую явку трудно назвать и с чем-то сравнить, потому что такое мероприятие мы проводим впервые. По электронному голосованию, на выборах в Мосгордуму она была выше 90%, это говорит о высочайшей заинтересованности, причем именно в этой форме, поэтому мы прогнозируем высокую явку. Если человек подает заявку на такую форму голосования, то скорее всего он будет участвовать", - сказал Реут.
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
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Он также отметил, что "мобильный избиратель", позволяющий голосовать по месту фактического нахождения, также положительно скажется на явке. "Москва - крупный промышленный, финансовый, научный центр, здесь много учебных заведений. Много людей в Москве живёт, работает, служит, учится, при этом оставаясь прописанными в других регионах. "Мобильный избиратель" в первую очередь поможет этим людям, он очень существенно сказывается на приросте явки. Это дополнительная гарантия для людей реализовать свое право на участие в голосовании", - сказал Реут.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном формате голосования смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование будет проходить в период с 25 по 30 июня.
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
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