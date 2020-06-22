СМИ: в Черногории задерживали и допрашивали священнослужителей СПЦ

Участники акции протеста после ареста священников Сербской православной церкви в Черногории. Архивное фото

Участники акции протеста после ареста священников Сербской православной церкви в Черногории

© AP Photo / Darko Vojinovic Участники акции протеста после ареста священников Сербской православной церкви в Черногории

БЕЛГРАД, 22 июн - РИА Новости. Полиция Полиция Черногории в воскресенье вечером проводила задержания и допросы служителей Сербской православной церкви (СПЦ) после проведенных ими протестных шествий и молебнов, сообщает местный информационный портал IN4S

Массовые мирные выступления, направленные против преследования СПЦ в Черногории и спорного закона о свободе вероисповедания, прошли в воскресенье в различных городах страны. Как сообщал днем источник РИА Новости в митрополии Черногорско-Приморской, духовенство не рассчитывало на массовые задержания.

Однако после мирных шествий в поселке Жабляк был задержан священник Миливое Йовович, в городе Мойковац священник Александр Кргович. В Биело-Поле были допрошены, а затем отпущены священник Милосав Йованович и игумен Николай из монастыря Златеш. В Даниловграде в полицию был доставлен и после дачи показаний выпущен отец Педжа Шчепанович.

После шествия в Баре на допрос в полицию были вызваны отцы Младен Томович и Никола Радович. Также для дачи показаний был вызван протоирей Миодраг Тодорович из Никшича.

Суд города Никшич в Черногории 19 июня перенес заседание по делу епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и восьми священников СПЦ, которых обвиняют в нарушении мер против COVID-19 и организации крестного хода 12 мая на праздник святого Василия Острожского.

В нескольких городах Черногории после трехмесячного перерыва из-за пандемии COVID-19 ранее возобновились массовые молебны и шествия верующих против закона о религиозных объединениях и в поддержку СПЦ.