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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200622/1573276052.html
СМИ: в Черногории задерживали и допрашивали священнослужителей СПЦ
Полиция Черногории в воскресенье вечером проводила задержания и допросы служителей Сербской православной церкви (СПЦ) после проведенных ими протестных шествий и РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T07:03
религия и мировоззрение
мари йованович
сербская православная церковь
черногория
сербия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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мари йованович, сербская православная церковь, черногория, сербия

СМИ: в Черногории задерживали и допрашивали священнослужителей СПЦ

07:03 22.06.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicУчастники акции протеста после ареста священников Сербской православной церкви в Черногории
Участники акции протеста после ареста священников Сербской православной церкви в Черногории
© AP Photo / Darko Vojinovic
Участники акции протеста после ареста священников Сербской православной церкви в Черногории. Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 июн - РИА Новости. Полиция Черногории в воскресенье вечером проводила задержания и допросы служителей Сербской православной церкви (СПЦ) после проведенных ими протестных шествий и молебнов, сообщает местный информационный портал IN4S.
Массовые мирные выступления, направленные против преследования СПЦ в Черногории и спорного закона о свободе вероисповедания, прошли в воскресенье в различных городах страны. Как сообщал днем источник РИА Новости в митрополии Черногорско-Приморской, духовенство не рассчитывало на массовые задержания.
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Однако после мирных шествий в поселке Жабляк был задержан священник Миливое Йовович, в городе Мойковац священник Александр Кргович. В Биело-Поле были допрошены, а затем отпущены священник Милосав Йованович и игумен Николай из монастыря Златеш. В Даниловграде в полицию был доставлен и после дачи показаний выпущен отец Педжа Шчепанович.
После шествия в Баре на допрос в полицию были вызваны отцы Младен Томович и Никола Радович. Также для дачи показаний был вызван протоирей Миодраг Тодорович из Никшича.
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Суд города Никшич в Черногории 19 июня перенес заседание по делу епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и восьми священников СПЦ, которых обвиняют в нарушении мер против COVID-19 и организации крестного хода 12 мая на праздник святого Василия Острожского.
В нескольких городах Черногории после трехмесячного перерыва из-за пандемии COVID-19 ранее возобновились массовые молебны и шествия верующих против закона о религиозных объединениях и в поддержку СПЦ.
В декабре 2019 года парламент соседней с Сербией Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ заявляют, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
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Религия и мировоззрениеМари ЙовановичСербская православная церковьЧерногорияСербия
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