https://ria.ru/20200622/1573275819.html
Путин лучше Трампа готовится к встречам, заявил Болтон
Президент России Владимир Путин готовится к деловым встречам лучше, чем американский лидер Дональд Трамп, заявил экс-советник президента США по нацбезопасности... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T06:43
2020-06-22T07:15
джон болтон
дональд трамп
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_0:9:2804:1586_1400x0_80_0_0_b7871059beb0a7846e578562f6d8d4a8.jpg
https://ria.ru/20200620/1573236800.html
11
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_0:9:2804:1586_1400x0_80_0_0_b7871059beb0a7846e578562f6d8d4a8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_45:0:2774:2047_1400x0_80_0_0_5ac3761ee0a27d09e9284a2f365eb39a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_386:0:2433:2047_1400x0_80_0_0_af06bd9bc9bb91b224788c433587808f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джон болтон, дональд трамп, владимир путин, сша, в мире