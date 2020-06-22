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Путин лучше Трампа готовится к встречам, заявил Болтон
Президент России Владимир Путин готовится к деловым встречам лучше, чем американский лидер Дональд Трамп, заявил экс-советник президента США по нацбезопасности... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T07:15
джон болтон
дональд трамп
владимир путин
сша
в мире
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РИА Новости
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джон болтон, дональд трамп, владимир путин, сша, в мире

Путин лучше Трампа готовится к встречам, заявил Болтон

06:43 22.06.2020 (обновлено: 07:15 22.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин готовится к деловым встречам лучше, чем американский лидер Дональд Трамп, заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Президент Путин исчерпывающим образом готовится к встречам. Он знает людей, с которыми разговаривает. Он думает о том, что хочет сказать, думает о тех целях, которые хочет достичь... Я полагаю, что это тот уровень подготовки, скрупулезности, планирования заранее, которые просто не вяжутся с Дональдом Трампом… У него (Путина – ред.) всегда есть план, и он ему следует", — сказал Болтон в интервью телеканалу ABC News.

Президент России Владимир Путин
20 июня, 16:53
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211106336
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Джон БолтонДональд ТрампВладимир ПутинСШАВ мире
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