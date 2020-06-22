Жанин Аньес согласилась провести всеобщие выборы в Боливии 6 сентября

"Страна страдает от пандемии, однако есть много политиков и людей, призывающих к выборам как можно скорее. Уважаемые сограждане, я собираюсь подписать закон о проведении выборов 6 сентября", - сказала она в обращении, размещенном в ее Twitter .

Сенат Боливии в ночь на 1 мая принял закон, который установил 90-дневный срок, то есть не позднее 2 августа, для проведения выборов. Однако Аньес, которая также является кандидатом на выборах, не стала подписывать закон, заявив, что проведение выборов в августе может представлять угрозу здоровью населения в связи с эпидемией COVID-19. На внеочередной сессии парламент отклонил замечания Аньес, и закон вступил в силу. В начале июня избирательный суд Боливии по согласованию с политическими силами страны отложил проведение всеобщих выборов до 6 сентября из-за пандемии коронавируса.