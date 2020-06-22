Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 миллионов доз

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, сообщил в интервью " Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, сообщил в интервью " Красной звезде " директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург

По его словам, руководство страны и организации в сфере здравоохранения уже принимают меры, направленные на налаживание процесса масштабирования производства препарата.

По оценке академика, эта вакцина позволит защитить получившего ее человека на срок более двух лет. Он пояснил принципы ее использования. Препарат использует аденовирусные контейнеры для доставки генов, которые кодируют белок "короны" у коронавируса. Вакцину будут вводить человеку два раза. Один и тот же ген вводится на разных носителях, что позволит получить защитный протективный иммунитет, причем на увеличенный период времени.

Именно такой подход, как отметил Гинцбург, гарантирует с высокой вероятностью, что человек, который получит вакцину в бустерном, то есть усиливающем варианте, будет защищен от возможного заражения, "по крайней мере, в течение двух лет, а возможно и на более длительный период".

Он отметил, что длительное действие препарата удалось доказать в ходе совместной работы НИЦ и медучреждений Минобороны России в африканской Гвинее над вакцинами против вируса Эбола.

При этом академик посетовал, что специалисты зарубежных медорганизаций не спешат делиться технологиями разработки вакцины, несмотря на заявления о необходимости открытости.

"Я бы не сказал, что технологические решения, которые используются другими организациями и коллегами других стран, раскрыты полностью и хорошо понятны научной общественности", — отметил он.

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на 18 добровольцах начались 18 июня в госпитале Бурденко. Их планируется завершить к концу июля.