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Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 миллионов доз
Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T07:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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александр гинцбург
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А вы не подумали о том, что вакцинировать можно только взрослое население, возможно, исключая людей с противопоказаниями?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество

Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 миллионов доз

06:37 22.06.2020 (обновлено: 07:46 22.06.2020)
44281
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, сообщил в интервью "Красной звезде" директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, руководство страны и организации в сфере здравоохранения уже принимают меры, направленные на налаживание процесса масштабирования производства препарата.
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По оценке академика, эта вакцина позволит защитить получившего ее человека на срок более двух лет. Он пояснил принципы ее использования. Препарат использует аденовирусные контейнеры для доставки генов, которые кодируют белок "короны" у коронавируса. Вакцину будут вводить человеку два раза. Один и тот же ген вводится на разных носителях, что позволит получить защитный протективный иммунитет, причем на увеличенный период времени.
Именно такой подход, как отметил Гинцбург, гарантирует с высокой вероятностью, что человек, который получит вакцину в бустерном, то есть усиливающем варианте, будет защищен от возможного заражения, "по крайней мере, в течение двух лет, а возможно и на более длительный период".
Он отметил, что длительное действие препарата удалось доказать в ходе совместной работы НИЦ и медучреждений Минобороны России в африканской Гвинее над вакцинами против вируса Эбола.
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При этом академик посетовал, что специалисты зарубежных медорганизаций не спешат делиться технологиями разработки вакцины, несмотря на заявления о необходимости открытости.
"Я бы не сказал, что технологические решения, которые используются другими организациями и коллегами других стран, раскрыты полностью и хорошо понятны научной общественности", — отметил он.
Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на 18 добровольцах начались 18 июня в госпитале Бурденко. Их планируется завершить к концу июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургОбщество
Популярные комментарии
российская вакцина - спасет от вируса население планеты, либералам нужны смерти, поэтому они активно кричат против вакцинации... в лице РФ идет спаситель для мира, и это англосаксам очень не нравится !
22 июня, 08:10
Анна Луч
164110125
А вы не подумали о том, что вакцинировать можно только взрослое население, возможно, исключая людей с противопоказаниями?
22 июня, 08:14
pp1887261
17710007
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