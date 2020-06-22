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ФСБ проводит следственные действия в управлении лесами Алтайского края
В управлении лесами Алтайского края проходят следственно-оперативные действия, рассказали РИА Новости в местном ФСБ. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:41
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
алтайский край
происшествия
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Нужно по всем областям всё что связано с лесами проверить - там этих преступников - тьма тьмущая!
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алтайский край
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564980208_0:0:2708:1523_1400x0_80_0_0_4196ad75343b0dbe90858893b968e48d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алтайский край, происшествия

ФСБ проводит следственные действия в управлении лесами Алтайского края

06:30 22.06.2020 (обновлено: 12:41 22.06.2020)
79885
© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
БАРНАУЛ, 22 июн — РИА Новости. В управлении лесами Алтайского края проходят следственно-оперативные действия, рассказали РИА Новости в местном ФСБ.
В ведомстве уточнили, что это связано с уголовным делом о превышении должностных полномочий.
Другие подробности пока не раскрываются.
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6032616121313
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Алтайский крайПроисшествия
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Нужно по всем областям всё что связано с лесами проверить - там этих преступников - тьма тьмущая!
22 июня, 07:17
ddoomrules
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