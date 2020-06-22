В Республике Алтай выявили 30 новых случаев COVID-19

БАРНАУЛ, 22 июн - РИА Новости. Тридцать новых заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Республике Алтай, число зараженных достигло 466, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб.
"Коронавирус подтвердился у 29 жителей Кош-Агачского района, в том числе у трех человек, прибывших из других регионов, и восьми детей. Также коронавирус выявлен у 45-летней жительницы Майминского района… С учетом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 466 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Выздоровели шесть пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского и Майминского районов. По данным на утро 22 июня, 184 человека выписаны из медучреждений.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследованы 31 373 человека. "Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 1 197 человек", - резюмируют в оперштабе.
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