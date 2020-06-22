В Республике Алтай выявили 30 новых случаев COVID-19

"Коронавирус подтвердился у 29 жителей Кош-Агачского района, в том числе у трех человек, прибывших из других регионов, и восьми детей. Также коронавирус выявлен у 45-летней жительницы Майминского района… С учетом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 466 случаев заболевания", - говорится в сообщении.