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В Республике Алтай выявили 30 новых случаев COVID-19
Тридцать новых заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Республике Алтай, число зараженных достигло 466, сообщил в понедельник региональный оперативный... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T06:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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республика алтай
кош-агачский район
горно-алтайск
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика алтай, кош-агачский район, горно-алтайск, общество

В Республике Алтай выявили 30 новых случаев COVID-19

06:26 22.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи переодеваются в защитные костюмы перед сменой
Врачи переодеваются в защитные костюмы перед сменой
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи переодеваются в защитные костюмы перед сменой. Архивное фото
БАРНАУЛ, 22 июн - РИА Новости. Тридцать новых заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Республике Алтай, число зараженных достигло 466, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб.
"Коронавирус подтвердился у 29 жителей Кош-Агачского района, в том числе у трех человек, прибывших из других регионов, и восьми детей. Также коронавирус выявлен у 45-летней жительницы Майминского района… С учетом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 466 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Выздоровели шесть пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского и Майминского районов. По данным на утро 22 июня, 184 человека выписаны из медучреждений.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследованы 31 373 человека. "Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 1 197 человек", - резюмируют в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач в реанимации
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика АлтайКош-Агачский районГорно-АлтайскОбщество
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