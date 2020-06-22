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Распространение нового коронавируса
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В Китае за сутки выявили 18 случаев COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил 18 новых случаев коронавируса и семь бессимптомных носителей, ни одного пациента, вылечившегося от COVID-19, не выписали, следует РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус covid-19, хубэй, хэбэй, китай, ухань, в мире

В Китае за сутки выявили 18 случаев COVID-19

06:18 22.06.2020 (обновлено: 11:00 22.06.2020)
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© AP Photo / Andy WongМедицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
© AP Photo / Andy Wong
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"
ПЕКИН, 22 июн — РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 18 новых случаев коронавируса и семь бессимптомных носителей, ни одного пациента, вылечившегося от COVID-19, не выписали, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 18 новых случаев 11 локальные (девять — в Пекине, два — в провинции Хэбэй), семь — ввозные.
Накануне в Китае выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом и шесть бессимптомных носителей. Большую часть случаев выявили в Пекине, они связаны с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Его закрыли 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявили 83 396 случаев коронавирусной инфекции, 78 413 человек выздоровели, 349 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1876, выздоровели 1787 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены семь таких случаев, из карантина выпустили трех человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 114 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
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Отдельно в Гонконге за все время эпидемии был выявлен 1131 случай заражения (пять человек скончались, 1078 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 446 человек (семь скончались, 434 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйХэбэйКитайУханьВ мире
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