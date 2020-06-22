В Китае за сутки выявили 18 случаев COVID-19

Накануне в Китае выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом и шесть бессимптомных носителей. Большую часть случаев выявили в Пекине, они связаны с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Его закрыли 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявили 83 396 случаев коронавирусной инфекции, 78 413 человек выздоровели, 349 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1876, выздоровели 1787 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены семь таких случаев, из карантина выпустили трех человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 114 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.