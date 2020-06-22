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Роспотребнадзор рассказал, как защитить детей от COVID-19
Роспотребнадзор дал советы родителям, как защитить детей от новой коронавирусной инфекции в период снятия ограничений. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T06:16
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор рассказал, как защитить детей от COVID-19

06:16 22.06.2020
3171
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкДетский велосипед
Детский велосипед
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор дал советы родителям, как защитить детей от новой коронавирусной инфекции в период снятия ограничений.

"Выходить на улицу детям необходимо, но при этом нужно объяснить, какие правила они должны соблюдать. Воспитывайте любовь к чистоте личным примером. Всегда мойте руки после прогулок с ребенком, игр, перед едой и после посещения туалета. Объясните детям, что грязные руки могут стать источником инфекции или болезни", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Роспотребнадзор рекомендует по возможности сохранять социальную дистанцию, желательно не менее двух метров. Если ребенок не может ее соблюдать, то нужно постараться обеспечить прогулку там, где нет такого тесного общения.
Кроме того, важно объяснить детям, что нельзя дотрагиваться до лица, трогать нос, тереть глаза, так как таким образом можно занести инфекцию. Открытые участки кожи также необходимо своевременно продезинфицировать после катания на горке и прочих развлечений, а по возвращении домой рекомендуется принять душ.
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"Согласно санитарным и эпидемиологическим требованиям, дезинфекция детских площадок проводится регулярно, в отсутствие детей. Конечно, играть на таких обработанных дезинфицирующими средствами площадках безопаснее, тем не менее, уровень безопасности зависит от количества детей, которые находятся там одновременно", - отмечает надзорное ведомство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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