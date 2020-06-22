В Приморье умерли еще три человека с коронавирусом

"За минувшие сутки коронавирус в Приморье подтвердился еще у 90 жителей. Всего с начала эпидемии заболело 3 643 человека. Справились с инфекцией и были выписаны 25 пациентов ковидных госпиталей. Всего выздоровевших - 2102. Также зафиксировано еще три летальных исхода. Таким образом, в регионе умерло от коронавируса 36 человек", - говорится в сообщении.