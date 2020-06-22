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В Приморье умерли еще три человека с коронавирусом
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Приморье, общее число смертей достигло 36, сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T06:15
распространение нового коронавируса
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приморский край
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, приморский край, общество

В Приморье умерли еще три человека с коронавирусом

06:15 22.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПередвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом умерли в Приморье, общее число смертей достигло 36, сообщает правительство региона.
"За минувшие сутки коронавирус в Приморье подтвердился еще у 90 жителей. Всего с начала эпидемии заболело 3 643 человека. Справились с инфекцией и были выписаны 25 пациентов ковидных госпиталей. Всего выздоровевших - 2102. Также зафиксировано еще три летальных исхода. Таким образом, в регионе умерло от коронавируса 36 человек", - говорится в сообщении.
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля введен масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. Власти продлили до 30 июня режим повышенной готовности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Приморский крайОбщество
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