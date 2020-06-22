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Распространение нового коронавируса
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В Мексике число больных COVID-19 превысило 180 тысяч человек
За последние сутки число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике выросло на 5343 и составляет 180 545, выявлены 1044 новых летальных случая,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T06:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мексика
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, мексика, в мире

В Мексике число больных COVID-19 превысило 180 тысяч человек

06:14 22.06.2020
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© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
© Guillermo Arias
МЕХИКО, 22 июн - РИА Новости. За последние сутки число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике выросло на 5343 и составляет 180 545, выявлены 1044 новых летальных случая, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.
"В Мексике у 180 545 человек за все время подтвердили COVID-19. Скончались, к сожалению, 21 825 человека", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
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Власти изучают 56 590 подозрительных случаев заболеваний и 1892 летальных случая. За сутки подтверждены 1044 смерти от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, которые произошли за последний месяц.
С понедельника вступают новые рекомендации минздрава, согласно которым для 17 штатов из 32 максимальная угроза заражения COVID-19 красного уровня снижена до оранжевого - высокая опасность.
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В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Парикмахерским и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей, рестораны и отели - 30-40%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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