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На Чукотке умер второй пациент с коронавирусом
Второй пациент с коронавирусом умер на Чукотке, сообщает оперштаб региона в понедельник. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T06:14
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, билибино, певек, общество

На Чукотке умер второй пациент с коронавирусом

06:14 22.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в реанимации
Врач в реанимации
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в реанимации. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости. Второй пациент с коронавирусом умер на Чукотке, сообщает оперштаб региона в понедельник.
"Умер житель поселка Угольные Копи, ему было 67 лет. Диагноз COVID-19 был отягощен сопутствующими заболеваниями. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
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По состоянию на 22 июня, в Чукотском АО зарегистрировано 133 случая заболевания COVID-19, выздоровели 104 человека, умерли двое.
Ранее Чукотка начала постепенное снятие карантинных ограничений: разрешается работа общепита вне помещений, фитнес- и тренажерных залов, гостиниц и отелей, стоматологических кабинетов. Это не распространяется на Угольные Копи, Лаврентия, Кепервеем, Билибино и Певек, где эпидемиологическая ситуация остается сложной.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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