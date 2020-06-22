На Чукотке умер второй пациент с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости. Второй пациент с коронавирусом умер на Чукотке, сообщает оперштаб региона в понедельник.
"Умер житель поселка Угольные Копи, ему было 67 лет. Диагноз COVID-19 был отягощен сопутствующими заболеваниями. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
По состоянию на 22 июня, в Чукотском АО зарегистрировано 133 случая заболевания COVID-19, выздоровели 104 человека, умерли двое.
Ранее Чукотка начала постепенное снятие карантинных ограничений: разрешается работа общепита вне помещений, фитнес- и тренажерных залов, гостиниц и отелей, стоматологических кабинетов. Это не распространяется на Угольные Копи, Лаврентия, Кепервеем, Билибино и Певек, где эпидемиологическая ситуация остается сложной.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.