Экс-бойфренд бывшей участницы "Дома-2" назвал возможную причину ее смерти

Тарасюк умерла 22 июня 2018 года. Как сообщали СМИ, она страдала от депрессии и стояла на учете у нарколога. Ее последние отношения развалились из-за пристрастия женщины к алкоголю.

"До сих пор непонятно, почему произошла трагедия. Вполне вероятно, что какой-то ее новый возлюбленный решил Настю устранить. Думаю, что это было убийство, а не суицид. Настя не была похожа на самоубийцу, у нее никогда даже мыслей таких не было", — сказал Резин.