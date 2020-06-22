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Экс-бойфренд бывшей участницы "Дома-2" назвал возможную причину ее смерти
Бывшую участницу "Дома-2" Анастасию Тарасюк могли убить, заявил ее экс-бойфренд Альберт Резин в беседе со StarHit. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T06:17
россия
шоу-бизнес
самоубийство
убийство
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россия, шоу-бизнес, самоубийство, убийство

Экс-бойфренд бывшей участницы "Дома-2" назвал возможную причину ее смерти

06:17 22.06.2020
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© Фото : аккаунт в "ВКонтакте" Анастасии Тарасюк Участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Тарасюк
Участница реалити-шоу Дом-2 Анастасия Тарасюк
© Фото : аккаунт в "ВКонтакте" Анастасии Тарасюк
Участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Тарасюк . Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бывшую участницу "Дома-2" Анастасию Тарасюк могли убить, заявил ее экс-бойфренд Альберт Резин в беседе со StarHit.
Тарасюк умерла 22 июня 2018 года. Как сообщали СМИ, она страдала от депрессии и стояла на учете у нарколога. Ее последние отношения развалились из-за пристрастия женщины к алкоголю.
Собеседник издания также оценил вероятность версии самоубийства и посчитал ее маловероятной.
"До сих пор непонятно, почему произошла трагедия. Вполне вероятно, что какой-то ее новый возлюбленный решил Настю устранить. Думаю, что это было убийство, а не суицид. Настя не была похожа на самоубийцу, у нее никогда даже мыслей таких не было", — сказал Резин.
Бывшая участница реалити-шоу Дом-2 Полина Лобанова. Архивное фото
5 июля 2018, 12:25
Источник назвал причину смерти экс-участницы "Дома-2"
Он выразил надежду на то, что обстоятельства инцидента тщательно изучат, однако, как сообщает издание, дело уже закрыто и Тарасюк признали самоубийцей.
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РоссияШоу-бизнесСамоубийствоУбийство
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