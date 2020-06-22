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В Иркутской области продлили режим самоизоляции
Власти Иркутской области из-за ситуации с коронавирусом продлили режим самоизоляции до 28 июня, сообщает пресс-служба губернатора области. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1400x0_80_0_0_69f4a0f6135e95ea9ea1d5fab5ccaf81.jpg
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иркутская область, общество

В Иркутской области продлили режим самоизоляции

06:07 22.06.2020 (обновлено: 11:23 22.06.2020)
2089
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач у окна в госпитале COVID-19. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 июн — РИА Новости. Власти Иркутской области из-за ситуации с коронавирусом продлили режим самоизоляции до 28 июня, сообщает пресс-служба губернатора области.
Также на территории Приангарья действует обязательный масочный режим.
По данным властей, на утро понедельника в регионе подтверждено 5820 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иркутская областьОбщество
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