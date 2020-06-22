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В России предлагают предоставлять ТСР инвалидам по месту нахождения
Технические средства реабилитации (ТСР), в том числе инвалидные коляски, трости и слуховые аппараты, предлагают предоставлять инвалидам по месту нахождения, а... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T05:56
михаил терентьев
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РИА Новости
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353
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михаил терентьев, госдума рф, общество

В России предлагают предоставлять ТСР инвалидам по месту нахождения

05:56 22.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИнвалидная коляска
Инвалидная коляска
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Инвалидная коляска . Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Технические средства реабилитации (ТСР), в том числе инвалидные коляски, трости и слуховые аппараты, предлагают предоставлять инвалидам по месту нахождения, а не только по месту жительства, сейчас ведется работа над соответствующим законопроектом, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по труду и социальной политике Михаил Терентьев.
"Сейчас если человек отдыхает в санатории или находится на лечении где-нибудь в другом городе, то ему, чтобы получить средства реабилитации, нужно вернуться в свой город. А идея… заключается в том, что ТСР будут предоставляться не только по месту жительства, но и по месту нахождения инвалидов, используя федеральный реестр инвалидов", - сказал Терентьев.
Он пояснил, что технические средства реабилитации - это те средства, которые помогают человеку преодолеть ограничения жизнедеятельности, к ТСР относятся в том числе коляски, трости, абсорбирующее белье и слуховые аппараты.
Изменения планируют внести в статью 11.1 "Технические средства реабилитации инвалидов" федерального закона "О социальной защите инвалидов".
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Депутат подчеркнул, что вопрос учета средств, потраченных на предоставление ТСР, не должен становиться проблемой получателей, его следует решать на уровне государственных органов, которые могли бы производить взаимозачёт.
Правительство поддержало идею законопроекта, при этом кабмином была предложена новая редакция документа. Внесение проекта в Госдуму ожидается в осеннюю сессию 2020 года.
Кроме того, в кабмин был направлен еще один законопроект, касающийся ТСР и предлагающий изменения в 11.1 ФЗ "О соцзащите инвалидов". Согласно этой инициативе, технические средства реабилитации, в том числе инвалидные коляски и протезы, могут начать выдавать по социальным, а не только по медицинским показаниям - с учетом места проживания и образа жизни инвалида, рассказал Терентьев.
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Парламентарий уточнил, что сейчас технические средства реабилитации выдаются на основании медицинских показаний и противопоказаний, при этом авторы законопроекта считают, что ТСР должны выдаваться по социальным показаниям и медицинским противопоказаниям.
"С учетом условий жизнедеятельности инвалида - его бытовых, профессиональных навыков, трудовых, его желания трудиться, учиться, или, например, человек живет в сельской местности или живет в доме без лифта, то есть разные условия проживания, должны быть показаниями для того или иного ТСР, а не (только - ред.) медицинские показания", - сказал Терентьев, поясняя термин "социальные показания".
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В качестве примера парламентарий привел двух человек, нуждающихся в протезе ноги, при этом первому протез нужен, чтобы ежедневно добираться до работы, а второй лишь изредка будет использовать его для походов в магазин и коротких прогулок, так как большую часть времени находится дома, например, по причине преклонного возраста. Терентьев пояснил, что для разных обстоятельств нужны разные протезы - те, которые будут наиболее функциональны в конкретных условиях.
По словам депутата, Минтруд поддерживает данный законопроект, но возникли сложности с разработкой критериев социальных показаний. Проблема обсуждается в правительстве, добавил Терентьев. Сроки внесения законопроекта в Госдуму зависят от того, когда будет получен ответ кабмина.
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Михаил ТерентьевГосдума РФОбщество
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