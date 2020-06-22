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Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "Собеседнику" назвал причину, по которой его подзащитный сел пьяным за руль. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:04
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
анна мария ефремова
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
украина
алкоголь
происшествия
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Зачем небылицы городить, нужно сказать правду - инопланетяне через ректум подпоили, хотели для своего музея похитить.
353
Ага, ага... И так спешил, что сначала заехал в бар, закинулся и поехал в больницу, где в это время уже никого нет. 🥴
340
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москва
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), анна мария ефремова, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, украина, алкоголь, происшествия

Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль

05:53 22.06.2020 (обновлено: 16:04 22.06.2020)
157842
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "Собеседнику" назвал причину, по которой его подзащитный сел пьяным за руль.
По его словам, в день, когда случилось ДТП, был православный праздник, поэтому Ефремов употребил спиртное. В тот же день ему с Украины позвонил друг, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу и находятся в тяжелом состоянии. Поскольку границы с Украиной на данный момент закрыты, приятель актера попросил его съездить в больницу и помочь по возможности.
"Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания", — заключил Пашаев.
Он отверг версию, согласно которой Ефремов выпил из-за признания дочери Анны Марии в нетрадиционной ориентации.
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На позапрошлой неделе Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. В результате ДТП умер 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Против актера возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. По результатам экспертизы, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него также обнаружили следы наркотиков.
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Анна Мария ЕфремоваДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваУкраинаАлкогольПроисшествия
Популярные комментарии
Зачем небылицы городить, нужно сказать правду - инопланетяне через ректум подпоили, хотели для своего музея похитить.
22 июня, 06:22
ЛКЛысый Кучерявый
2637620012
Ага, ага... И так спешил, что сначала заехал в бар, закинулся и поехал в больницу, где в это время уже никого нет. 🥴
22 июня, 06:08
OFOlga Fancelli
309210019
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