Россиянам не стоит опасаться заморозков в июле, сообщил Вильфанд

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россиянам не стоит опасаться повторения заморозков в июле, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Россиянам не стоит опасаться повторения заморозков в июле, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

В выходные Гидрометцентр прогнозировал ночные заморозки в Башкирии, Пермском и Алтайском краях, Свердловской, Челябинской, Курганской, Новосибирской, Тюменской и Омской областях.

"Заморозки уже тоже прекращаются. Эта необычная ситуация завершится, становится больше солнца, температура повышается. Там все равно остается аномалия: температура на юге Западной Сибири ниже нормы на 4-6 градусов, но заморозков все-таки не будет. Уже в конце июня почва прогрета настолько, что верхние 60 сантиметров уже теплые. Поэтому даже если будет холодный воздух, то уже теоретически не будет заморозков. Ведь, чтобы были заморозки, воздуху придется охладить и почву, что практически невозможно. Поэтому в середине лета не бывает заморозков", - сказал Вильфанд.

Он пояснил, что необычные заморозки связаны с совпадением двух факторов.

"Там погода облачная, частые дожди и северные, холодные воздушные массы, поэтому воздух не прогревается от солнца. Солнечные лучи не достигают подстилающей поверхности, а ночью происходит разрыв в облаках. В этих ситуациях идет интенсивное охлаждение подстилающей поверхности, с этим связаны заморозки", - сказал Вильфанд.

Ученый напомнил, что именно в этих регионах в мае наблюдалась очень жаркая погода.