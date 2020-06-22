https://ria.ru/20200622/1573275138.html
Россиянам не стоит опасаться заморозков в июле, сообщил Вильфанд
Россиянам не стоит опасаться повторения заморозков в июле, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T05:51
2020-06-22T05:51
западная сибирь
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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западная сибирь
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
западная сибирь, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Россиянам не стоит опасаться повторения заморозков в июле, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
В выходные Гидрометцентр
прогнозировал ночные заморозки в Башкирии, Пермском и Алтайском краях, Свердловской, Челябинской, Курганской, Новосибирской, Тюменской и Омской областях.
"Заморозки уже тоже прекращаются. Эта необычная ситуация завершится, становится больше солнца, температура повышается. Там все равно остается аномалия: температура на юге Западной Сибири
ниже нормы на 4-6 градусов, но заморозков все-таки не будет. Уже в конце июня почва прогрета настолько, что верхние 60 сантиметров уже теплые. Поэтому даже если будет холодный воздух, то уже теоретически не будет заморозков. Ведь, чтобы были заморозки, воздуху придется охладить и почву, что практически невозможно. Поэтому в середине лета не бывает заморозков", - сказал Вильфанд.
Он пояснил, что необычные заморозки связаны с совпадением двух факторов.
"Там погода облачная, частые дожди и северные, холодные воздушные массы, поэтому воздух не прогревается от солнца. Солнечные лучи не достигают подстилающей поверхности, а ночью происходит разрыв в облаках. В этих ситуациях идет интенсивное охлаждение подстилающей поверхности, с этим связаны заморозки", - сказал Вильфанд.
Ученый напомнил, что именно в этих регионах в мае наблюдалась очень жаркая погода.
"Сразу оговорюсь, что не надо вдаваться в теории компенсации. Было жарко - теперь холодно. Это просто совпадение", - отметил Вильфанд.