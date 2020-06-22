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Россиянам не стоит опасаться заморозков в июле, сообщил Вильфанд
Россиянам не стоит опасаться повторения заморозков в июле, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T05:51
западная сибирь
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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западная сибирь, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Россиянам не стоит опасаться заморозков в июле, сообщил Вильфанд

05:51 22.06.2020
10039
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россиянам не стоит опасаться повторения заморозков в июле, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В выходные Гидрометцентр прогнозировал ночные заморозки в Башкирии, Пермском и Алтайском краях, Свердловской, Челябинской, Курганской, Новосибирской, Тюменской и Омской областях.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
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Вильфанд предупредил об аномальной жаре на севере Сибири
"Заморозки уже тоже прекращаются. Эта необычная ситуация завершится, становится больше солнца, температура повышается. Там все равно остается аномалия: температура на юге Западной Сибири ниже нормы на 4-6 градусов, но заморозков все-таки не будет. Уже в конце июня почва прогрета настолько, что верхние 60 сантиметров уже теплые. Поэтому даже если будет холодный воздух, то уже теоретически не будет заморозков. Ведь, чтобы были заморозки, воздуху придется охладить и почву, что практически невозможно. Поэтому в середине лета не бывает заморозков", - сказал Вильфанд.
Он пояснил, что необычные заморозки связаны с совпадением двух факторов.
"Там погода облачная, частые дожди и северные, холодные воздушные массы, поэтому воздух не прогревается от солнца. Солнечные лучи не достигают подстилающей поверхности, а ночью происходит разрыв в облаках. В этих ситуациях идет интенсивное охлаждение подстилающей поверхности, с этим связаны заморозки", - сказал Вильфанд.
Ученый напомнил, что именно в этих регионах в мае наблюдалась очень жаркая погода.
"Сразу оговорюсь, что не надо вдаваться в теории компенсации. Было жарко - теперь холодно. Это просто совпадение", - отметил Вильфанд.
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Западная СибирьРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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