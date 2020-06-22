Больше 10 тысяч несовершеннолетних россиянок стали матерями в 2019 году

"Научный прогресс, проникновение интернета во все сферы жизни пока не отменяет ранних беременностей и деторождений, особенно сверхранних. В 2019 году 3 девочки (именно девочки) 12 лет и 24 девочки 13 лет родили первого ребенка; одна 14-летняя родила уже второго, а 15-летняя – третьего ребенка", - пояснила статистику Егорова.