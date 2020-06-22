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Больше 10 тысяч несовершеннолетних россиянок стали матерями в 2019 году
Более 10 тысяч девушек в возрасте от 12 до 18 лет в России в 2019 году родили первого ребенка, говорится в данных Росстата, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T05:40
рэу имени г. в. плеханова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рэу имени г. в. плеханова, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Больше 10 тысяч несовершеннолетних россиянок стали матерями в 2019 году

05:40 22.06.2020
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© Depositphotos / evgenyatamanНоворожденный
Новорожденный
© Depositphotos / evgenyataman
Новорожденный . Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 10 тысяч девушек в возрасте от 12 до 18 лет в России в 2019 году родили первого ребенка, говорится в данных Росстата, с которыми ознакомилось РИА Новости. Это чуть меньше, чем в 2018 году, пояснила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, добавив, что надеется, что в будущем эта цифра продолжит снижаться.
"Научный прогресс, проникновение интернета во все сферы жизни пока не отменяет ранних беременностей и деторождений, особенно сверхранних. В 2019 году 3 девочки (именно девочки) 12 лет и 24 девочки 13 лет родили первого ребенка; одна 14-летняя родила уже второго, а 15-летняя – третьего ребенка", - пояснила статистику Егорова.
"Всего же у несовершеннолетних девушек от 12 до 18 лет родилось 11 тысяч 247 детей, их них 10 тысяч 508 первыми детьми, 682 – вторыми, 45 – третьими, 2 – четвертыми и 1 – пятым", - добавила она.
Эксперт отметила, что в 2018 году у несовершеннолетних было зарегистрировано 11 тысяч 361 родившийся, что на 114 детей больше 2019 года.
"Хочется надеяться, что снижение числа рождений у молодых матерей, вызванное работой школ, органов опеки, различных организаций помощи детям по разъяснению нежелательности ранней беременности и ее последствий, продвижению ценностей семьи, образования, будет иметь длительный эффект и девочки 12-13 лет будут играть в "дочки-матери" с игрушками, а молодые несостоявшиеся бабушки и дедушки больше времени уделять своим подрастающим дочерям", - заключила Егорова.
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РЭУ имени Г. В. ПлехановаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
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