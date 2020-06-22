https://ria.ru/20200622/1573274876.html
В Китае семь детей утонули, безуспешно пытаясь спасти своего друга
Семь школьников пытались помочь своему товарищу, упавшему в реку в китайском городе центрального подчинения Чунцин, в результате все восемь детей погибли,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T05:23
2020-06-22T05:23
китай
происшествия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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китай, происшествия, в мире
ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости.
Семь школьников пытались помочь своему товарищу, упавшему в реку в китайском городе центрального подчинения Чунцин, в результате все восемь детей погибли, сообщает Центральное телевидение Китая
.
Инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье в населенном пункте Мисьнь уезда Туннань. После того, как властям сообщили, что кто-то упал в воду на плотине реки Фуцзян, началась поисково-спасательная операция. Все восемь детей были объявлены пропавшими без вести, в их поиске принимали участие более 200 человек, в том числе пожарные, спасатели, сотрудники правоохранительных органов.
Однако спаси детей не удалось, в понедельник в 0.30 по местному времени (воскресенье 19.30 мск) спасатели вытащили из воды тела семи школьников, а в 7.10 (2.10 мск) нашли тело восьмого ребенка.
Согласно предварительному расследованию, все дети были учениками местной начальной школы и жили неподалеку, в выходные они отправились играть возле плотины, однако один ребенок по неосторожности оступился и упал в воду, а семеро других пытались спасти своего товарища, но тоже оказались в воде, откуда выбраться уже не смогли.