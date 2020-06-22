Цветных работников тюрьмы отстранили от охраны обвиняемого по делу Флойда

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Восемь цветных работников тюрьмы в американском штате Миннесота заявили, что подверглись дискриминации, когда их отстранили от работы по охране экс-полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Восемь цветных работников тюрьмы в американском штате Миннесота заявили, что подверглись дискриминации, когда их отстранили от работы по охране экс-полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойд , сообщает телеканал NBC News.

Когда Шовину 29 мая предъявили обвинения, его доставили в тюрьму округа Рамзи. Работники тюрьмы, среди которых темнокожие и латиноамериканцы, подали жалобу в связи с дискриминацией: они утверждают, что Шовина поместили в камеру на пятом этаже, а их перевели на третий.

По словам адвоката группы работников Бонни Смит, вместо них на этаж к Шовину отправили белых сотрудников. Заявившие о дискриминации полагают, что их отстранили от этой работы исключительно из-за их цвета кожи.

Они требуют денежную компенсацию, публичных извинений, а также тренинги по искоренению расовых предрассудков для всех сотрудников тюрьмы. "Их основная цель – убедиться в том, что такое больше не повторится", - заявила каналу адвокат.

При этом шериф округа Рамзи Стив Лидон заявил, что на другой этаж перевели только троих работников, причем на 45 минут. Также он заверил, что намеревался "защитить и поддержать сотрудников", которые могли быть "травмированы" в психологическом отношении из-за возможности контакта с Шовином.