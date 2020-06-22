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Цветных работников тюрьмы отстранили от охраны обвиняемого по делу Флойда
Восемь цветных работников тюрьмы в американском штате Миннесота заявили, что подверглись дискриминации, когда их отстранили от работы по охране экс-полицейского РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T05:11
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, в мире

Цветных работников тюрьмы отстранили от охраны обвиняемого по делу Флойда

05:11 22.06.2020
908
© Страница Darnella Frazier на FacebookКадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
© Страница Darnella Frazier на Facebook
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Восемь цветных работников тюрьмы в американском штате Миннесота заявили, что подверглись дискриминации, когда их отстранили от работы по охране экс-полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойд, сообщает телеканал NBC News.
Когда Шовину 29 мая предъявили обвинения, его доставили в тюрьму округа Рамзи. Работники тюрьмы, среди которых темнокожие и латиноамериканцы, подали жалобу в связи с дискриминацией: они утверждают, что Шовина поместили в камеру на пятом этаже, а их перевели на третий.
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По словам адвоката группы работников Бонни Смит, вместо них на этаж к Шовину отправили белых сотрудников. Заявившие о дискриминации полагают, что их отстранили от этой работы исключительно из-за их цвета кожи.
Они требуют денежную компенсацию, публичных извинений, а также тренинги по искоренению расовых предрассудков для всех сотрудников тюрьмы. "Их основная цель – убедиться в том, что такое больше не повторится", - заявила каналу адвокат.
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При этом шериф округа Рамзи Стив Лидон заявил, что на другой этаж перевели только троих работников, причем на 45 минут. Также он заверил, что намеревался "защитить и поддержать сотрудников", которые могли быть "травмированы" в психологическом отношении из-за возможности контакта с Шовином.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСШАВ мире
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