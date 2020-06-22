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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200622/1573274713.html
В Москве не будут ограничивать число наблюдателей на голосовании
Число наблюдателей на голосовании по конституции в Москве не будут ограничивать из-за коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T05:01
голосование по поправкам в конституцию
андрей реут
мосгоризбирком
конституция рф
владимир путин
москва
политика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573173697_0:0:2912:1638_1400x0_80_0_0_af5b5503075345acaf52897d79d296a5.jpg
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РИА Новости
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353
60
андрей реут, мосгоризбирком, конституция рф, владимир путин, москва, политика

В Москве не будут ограничивать число наблюдателей на голосовании

05:01 22.06.2020
784
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Число наблюдателей на голосовании по конституции в Москве не будут ограничивать из-за коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Ранее Общественная палата Москвы сообщила о намерении привлечь 20 тысяч наблюдателей на голосование по поправкам к конституции РФ.
"Мы примем всех наблюдателей, которых направит Общественная палата. Если будут какие-то проблемы, мы поможем им с обеспечением средствами защиты. Никаких лимитов мы не делаем, ограничений по наблюдению нет", - сказал Реут, отвечая на вопрос, планируется ли вводить лимит по числу наблюдателей в связи с пандемией.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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