В Москве не будут ограничивать число наблюдателей на голосовании

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Число наблюдателей на голосовании по конституции в Москве не будут ограничивать из-за коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Ранее Общественная палата Москвы сообщила о намерении привлечь 20 тысяч наблюдателей на голосование по поправкам к конституции РФ.
"Мы примем всех наблюдателей, которых направит Общественная палата. Если будут какие-то проблемы, мы поможем им с обеспечением средствами защиты. Никаких лимитов мы не делаем, ограничений по наблюдению нет", - сказал Реут, отвечая на вопрос, планируется ли вводить лимит по числу наблюдателей в связи с пандемией.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.