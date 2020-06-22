https://ria.ru/20200622/1573274671.html
Вильфанд предупредил об аномальной жаре на севере Сибири
Дневные температуры на севере Сибири на этой неделе будут превышать норму на 10-12 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T04:47
2020-06-22T04:48
роман вильфанд
гидрометцентр
красноярский край
общество
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https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573099025.html
1
красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман вильфанд, гидрометцентр, красноярский край, общество