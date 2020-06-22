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Вильфанд предупредил об аномальной жаре на севере Сибири
Дневные температуры на севере Сибири на этой неделе будут превышать норму на 10-12 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T04:48
роман вильфанд
гидрометцентр
красноярский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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роман вильфанд, гидрометцентр, красноярский край, общество

Вильфанд предупредил об аномальной жаре на севере Сибири

04:47 22.06.2020 (обновлено: 04:48 22.06.2020)
793
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дневные температуры на севере Сибири на этой неделе будут превышать норму на 10-12 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На севере Якутии и Красноярского края температура будет на 10-12 градусов выше нормы, она будет там 25-28 градусов", - сказал ученый.
Он отметил, что такая жаркая погода связана с антициклоном, который установился над этим регионом.
"Если этот антициклон простоит еще недельку, то вырастут риски природных пожаров", - уточнил Вильфанд.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
18 июня, 08:38
"Будет очень холодно". Вильфанд предупредил о новых погодных аномалиях
102202
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Роман ВильфандГидрометцентрКрасноярский крайОбщество
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