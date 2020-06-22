Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573274642.html
Исследование показало отношение россиян к отмене карантинных мер
Почти 70% россиян выступили за снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, говорится в отчете сервиса поиска работы и подбора персонала "Работа.ру",... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T05:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572599026_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_d2bf8655250eac1349381ac7ab1f576f.jpg
https://ria.ru/20200618/1573137884.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572599026_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_d2bf8655250eac1349381ac7ab1f576f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572599026_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_b3eb44684317bfea47b5b4b16b75a6ee.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572599026_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_3c50f6a446912ba8286b99c1a88c6cd8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Исследование показало отношение россиян к отмене карантинных мер

04:44 22.06.2020 (обновлено: 05:49 22.06.2020)
1023
© Рамиль СитдиковДевушка в медицинской маске в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Девушка в медицинской маске в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© Рамиль Ситдиков
Девушка в медицинской маске в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Почти 70% россиян выступили за снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, говорится в отчете сервиса поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Сервис ранее в июне провел опрос среди 3,6 тысячи своих пользователей старше 18 лет из всех субъектов Российской Федерации.

"Шестьдесят восемь процентов респондентов заявили, что поддерживают снятие карантинных мер, по их мнению, именно сейчас заболеваемость вирусом падает и открывается больше возможностей для выхода из кризиса", — говорится в отчете.

Оставшиеся 32% указали, что ограничения начали снимать слишком рано, а эпидемиологическая ситуация не стабилизировалась.
Также респонденты отметили сроки, когда, с их точки зрения, нужно смягчать ограничительные меры. 43% опрошенных считают, что это нужно было сделать уже давно, а 21% жителей России согласились, что именно сейчас для этого самое лучшее время.
При этом 14% респондентов уверены, что карантин должен действовать до конца июня, 9% заявили, что снимать карантин не надо до конца июля, а 13% считают, что меры против заболеваемости коронавирусом должны действовать до конца этого лета и дольше.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мэр Москвы Сергей Собянин
18 июня, 16:43Голосование по поправкам в Конституцию
Собянин рассказал о мерах безопасности на голосовании по поправкам
1241034
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Рекомендуем
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил об аномальной жаре на севере Сибири
Актер Михаил Ефремов
Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль
Настя Тропицель
В Сети отреагировали на сообщения о смерти блогерши Тропицель
Вид на город Новороссийск
Офицер-ракетчик ответил на слова украинского эксперта об ударе по России
Пьяный мужчина
Врач рассказала, когда нельзя пить аспирин при похмелье
Игорь Озар
Источник рассказал, кто займется созданием российского ракетного холдинга
Памятник Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
Продюсер Pussy Riot Петр Верзилов, задержанный за нарушение режима самоизоляции. Стоп-кадр видео
Верзилова оставили на ночь в ОВД
Участница реалити-шоу Дом-2 Анастасия Тарасюк
Экс-бойфренд бывшей участницы "Дома-2" назвал возможную причину ее смерти
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
НИЦ Гамалеи: российская вакцина защитит от коронавируса на два года
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
Цветных работников тюрьмы отстранили от охраны обвиняемого по делу Флойда
Новорожденный
Больше 10 тысяч несовершеннолетних россиянок стали матерями в 2019 году
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
Автомобиль медицинской помощи в Китае
В Китае семь детей утонули, безуспешно пытаясь спасти своего друга
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
В Москве не будут ограничивать число наблюдателей на голосовании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
01:19В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19
01:14Анатолий Антонов обсудил подходы по Афганистану со спецпредставителем США
01:09Мадуро заявил, что готов к разговору с Трампом
00:54Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели
00:35Актер из "Универа" прокомментировал развод Асмус и Харламова
Лента новостейМолния