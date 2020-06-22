Источник рассказал, кто займется созданием российского ракетного холдинга

"На уровне "Роскосмоса" практически завершено согласование решения о создании интегрированной структуры ракетостроения. Головной организацией последнего станет Ракетно-космическая корпорация "Энергия", в холдинг ракетостроения также войдут Ракетно-космический центр "Прогресс" и Центр Хруничева", - сказал собеседник.

"Возглавит интегрированную структуру недавно назначенный руководителем "Энергии" Игорь Озар", - добавил он, отметив, что после прохождения всех процедур в "Роскосмосе" решение будет представлено для утверждения руководству страны.