Источник рассказал, кто займется созданием российского ракетного холдинга

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. "Роскосмос" в ближайшее время может приступить к формированию холдинга ракетостроения на базе Ракетно-космической корпорации "Энергия", в этом случае и.о. гендиректора "Энергии" Игорь Озар возглавит интегрированную структуру, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"На уровне "Роскосмоса" практически завершено согласование решения о создании интегрированной структуры ракетостроения. Головной организацией последнего станет Ракетно-космическая корпорация "Энергия", в холдинг ракетостроения также войдут Ракетно-космический центр "Прогресс" и Центр Хруничева", - сказал собеседник.
"Возглавит интегрированную структуру недавно назначенный руководителем "Энергии" Игорь Озар", - добавил он, отметив, что после прохождения всех процедур в "Роскосмосе" решение будет представлено для утверждения руководству страны.
По словам собеседника, Озар имеет опыт объединения предприятий: под его руководством создана авиационная холдинговая компания "Сухой" - производитель самолетов марки "Су".
Планы создания трех-четырех холдингов на базе предприятий ракетно-космической отрасли вынашивало еще прежнее руководство "Роскосмоса" при Игоре Комарове. Затем о таких же планах, еще до назначения на должность гендиректора госкорпорации в 2018 году, заявил Дмитрий Рогозин.
Как сообщалось ранее, холдинг космического приборостроения планируется создать на основе "Российских космических систем", холдинг ракетного двигателестроения создан под руководством НПО "Энергомаш", два спутникостроительных холдинга планируются к созданию на базе компании "Информационные спутниковые системы" и одного из московских предприятий отрасли – возможно, на базе НПО им. Лавочкина. Недавно к планам добавилось создание научного холдинга. Для этого в структуре "Роскосмоса" имеется несколько институтов, главным из которых является ЦНИИмаш.