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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200622/1573274610.html
Источник рассказал, кто займется созданием российского ракетного холдинга
"Роскосмос" в ближайшее время может приступить к формированию холдинга ракетостроения на базе Ракетно-космической корпорации "Энергия", в этом случае и.о... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T04:40
хочу стать космонавтом
игорь озар
российские космические системы
энергомаш
космос - риа наука
информационные спутниковые системы
дмитрий рогозин
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571482106_0:0:2841:1598_1400x0_80_0_0_ca433fad62026576ccbcdb39d183a10e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь озар, российские космические системы , энергомаш, космос - риа наука, информационные спутниковые системы, дмитрий рогозин

Источник рассказал, кто займется созданием российского ракетного холдинга

04:40 22.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИгорь Озар
Игорь Озар
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Игорь Озар. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. "Роскосмос" в ближайшее время может приступить к формированию холдинга ракетостроения на базе Ракетно-космической корпорации "Энергия", в этом случае и.о. гендиректора "Энергии" Игорь Озар возглавит интегрированную структуру, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"На уровне "Роскосмоса" практически завершено согласование решения о создании интегрированной структуры ракетостроения. Головной организацией последнего станет Ракетно-космическая корпорация "Энергия", в холдинг ракетостроения также войдут Ракетно-космический центр "Прогресс" и Центр Хруничева", - сказал собеседник.
"Возглавит интегрированную структуру недавно назначенный руководителем "Энергии" Игорь Озар", - добавил он, отметив, что после прохождения всех процедур в "Роскосмосе" решение будет представлено для утверждения руководству страны.
По словам собеседника, Озар имеет опыт объединения предприятий: под его руководством создана авиационная холдинговая компания "Сухой" - производитель самолетов марки "Су".
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Планы создания трех-четырех холдингов на базе предприятий ракетно-космической отрасли вынашивало еще прежнее руководство "Роскосмоса" при Игоре Комарове. Затем о таких же планах, еще до назначения на должность гендиректора госкорпорации в 2018 году, заявил Дмитрий Рогозин.
Как сообщалось ранее, холдинг космического приборостроения планируется создать на основе "Российских космических систем", холдинг ракетного двигателестроения создан под руководством НПО "Энергомаш", два спутникостроительных холдинга планируются к созданию на базе компании "Информационные спутниковые системы" и одного из московских предприятий отрасли – возможно, на базе НПО им. Лавочкина. Недавно к планам добавилось создание научного холдинга. Для этого в структуре "Роскосмоса" имеется несколько институтов, главным из которых является ЦНИИмаш.
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Хочу стать космонавтомИгорь ОзарРоссийские космические системыЭнергомашКосмос - РИА НаукаИнформационные спутниковые системыДмитрий Рогозин
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