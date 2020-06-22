В Свердловской области загорелся двухэтажный деревянный дом

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пожар произошел в двухэтажном деревянном доме на площади порядка 300 квадратных метров в Свердловской области, пострадавших нет, сообщает МЧС России,
Отмечается, что 22 июня в 0.36 (мск) поступила информация от очевидца о пожаре в жилом доме в поселке Карпушиха Кировградского городского округа, по улице Парковая, 1.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение в помещениях второго этажа жилого дома на площади 300 квадратных метров, дом находится на расселении. Из здания эвакуировано 10 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожару был присвоен второй номер сложности. В 2.20 (мск) пожар локализован на площади 360 квадратных метров.
На данный момент проводится проливка и разборка конструкций. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению привлекается 30 человек и семь единиц техники.
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