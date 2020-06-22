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В Свердловской области загорелся двухэтажный деревянный дом
Пожар произошел в двухэтажном деревянном доме на площади порядка 300 квадратных метров в Свердловской области, пострадавших нет, сообщает МЧС России, РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T04:25
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия

В Свердловской области загорелся двухэтажный деревянный дом

04:25 22.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пожар произошел в двухэтажном деревянном доме на площади порядка 300 квадратных метров в Свердловской области, пострадавших нет, сообщает МЧС России,
Отмечается, что 22 июня в 0.36 (мск) поступила информация от очевидца о пожаре в жилом доме в поселке Карпушиха Кировградского городского округа, по улице Парковая, 1.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение в помещениях второго этажа жилого дома на площади 300 квадратных метров, дом находится на расселении. Из здания эвакуировано 10 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожару был присвоен второй номер сложности. В 2.20 (мск) пожар локализован на площади 360 квадратных метров.
На данный момент проводится проливка и разборка конструкций. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению привлекается 30 человек и семь единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьПроисшествия
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