В Свердловской области загорелся двухэтажный деревянный дом

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пожар произошел в двухэтажном деревянном доме на площади порядка 300 квадратных метров в Пожар произошел в двухэтажном деревянном доме на площади порядка 300 квадратных метров в Свердловской области , пострадавших нет, сообщает МЧС России,

Отмечается, что 22 июня в 0.36 (мск) поступила информация от очевидца о пожаре в жилом доме в поселке Карпушиха Кировградского городского округа, по улице Парковая, 1.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение в помещениях второго этажа жилого дома на площади 300 квадратных метров, дом находится на расселении. Из здания эвакуировано 10 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожару был присвоен второй номер сложности. В 2.20 (мск) пожар локализован на площади 360 квадратных метров.