В Подмосковье возбудили дело после того, как дети попали под электричку

Ранее сообщалось, что электричка сбила двух детей в Московской области. Мальчик 2008 года рождения погиб, а девочка 2007 года рождения находится в больнице.

"По факту травмирования двух детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК России ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", — сказала Марковская.