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В Подмосковье возбудили дело после того, как дети попали под электричку
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили в Подмосковье после того, как два ребенка попали под электричку, сообщила старший помощник руководителя РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T08:56
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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https://ria.ru/20200515/1571475145.html
Действительно. Мог бы объехать. Надо же найти виновных Всех пассажиров тоже раз не убедили машиниста А где родители были и как воспитали по барабану.
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7
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152547/74/1525477487_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_97c253580cc51c573f8a2728c3ba8f5c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье возбудили дело после того, как дети попали под электричку

04:22 22.06.2020 (обновлено: 08:56 22.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВагон поезда
Вагон поезда
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вагон поезда. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили в Подмосковье после того, как два ребенка попали под электричку, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.
Ранее сообщалось, что электричка сбила двух детей в Московской области. Мальчик 2008 года рождения погиб, а девочка 2007 года рождения находится в больнице.
"По факту травмирования двух детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК России ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", — сказала Марковская.
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15 мая, 09:02
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531911321
Обсудить 7
Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
Популярные комментарии
Действительно. Мог бы объехать. Надо же найти виновных Всех пассажиров тоже раз не убедили машиниста А где родители были и как воспитали по барабану.
22 июня, 08:57
Олег Жайворонок
1400001
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