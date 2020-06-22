https://ria.ru/20200622/1573274532.html
В Подмосковье возбудили дело после того, как дети попали под электричку
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили в Подмосковье после того, как два ребенка попали под электричку, сообщила старший помощник руководителя РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T04:22
2020-06-22T08:56
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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https://ria.ru/20200515/1571475145.html
Олег Жайворонок
Действительно. Мог бы объехать. Надо же найти виновных Всех пассажиров тоже раз не убедили машиниста А где родители были и как воспитали по барабану.
15
7
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152547/74/1525477487_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_97c253580cc51c573f8a2728c3ba8f5c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия