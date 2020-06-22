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В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:11
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
франклин рузвельт
христофор колумб
нью-йорк (город)
сша
в мире
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А на месте всех снесённых памятников пусть поставят памятники наркоторговцу и рецидивисту Джорджу Флойду, который сейчас у них главный национальный герой.
400
Молодцы негры, но этого мало. Или пусть американский правящий класс заплатит за все те преступления, на которых он сколотил своё бабло, или пусть тогда пеняют на себя все эти конгресмены, сенаторы, чинуши, генералы, олигархи и прочее вашингтонское ворьё.
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нью-йорк (город)
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573286650_0:243:3008:1935_1400x0_80_0_0_97da83315d3fad9271b9aad0a7dd4147.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, франклин рузвельт, христофор колумб, нью-йорк (город), сша, в мире

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

04:18 22.06.2020 (обновлено: 11:11 22.06.2020)
76209
© Depositphotos / LeeSnider Памятник Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке
Памятник Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке
© Depositphotos / LeeSnider
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
Бронзовый монумент Рузвельту, который находился у власти с 1901 по 1909 год, воздвигли в 1940-м. Он состоит из трех основных элементов: глава государства сидит верхом на коне, рядом с одной стороны идет индеец, с другой — африканец.
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Газета отмечает, что решение убрать памятник принял музей, с чем согласились власти Нью-Йорка, которым принадлежат права на него. Как многие считают, он стал символом колониальной экспансии и расовой дискриминации, отмечает издание.
При этом отмечается, что раньше музей всегда защищал и сохранял подобные объекты наследия прошлого, несмотря на то что они могли быть "крайне неоднозначны", однако поменял свое мнение на фоне протестов против расизма.
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"Набирающее силу движение за расовую справедливость, которое возникло после убийства Джорджа Флойда, последние недели глубоко трогало музейное сообщество. Мы наблюдали за тем, как страна и мир все чаще обращают внимание на памятники, эти губительные и мощные символы системного расизма. <…> Проще говоря, пришло время его (памятник Рузвельту. — Прим. ред.) снять", — заявила президент музея Эллен Фаттер.
При этом она заверила, что музей не имеет ничего против самого Рузвельта. В честь бывшего американского президента, с которым тесно связана история учреждения, решено назвать Зал Биоразнообразия.
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Мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио отметил, что статую решили убрать, поскольку темнокожий и индеец представлены так, как будто они "порабощены и расово неполноценны". Правнук Рузвельта, который является попечителем музея, выпустил заявление, в котором одобрил происходящее.
"Миру не нужны памятники, предметы старины, оставшиеся от прошлого века, которые не отражают ни ценности человека, заслуги которого они хотят отметить, ни ценности равенства и справедливости", — отметил Теодор Рузвельт IV.
Источники сообщили газете, что судьба памятника после демонтажа пока неясна, также неизвестно, что будет стоять на его месте.
По всем США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаФранклин РузвельтХристофор КолумбНью-Йорк (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
А на месте всех снесённых памятников пусть поставят памятники наркоторговцу и рецидивисту Джорджу Флойду, который сейчас у них главный национальный герой.
22 июня, 04:33
АНДРЕЙ КОННИН
347450305
Молодцы негры, но этого мало. Или пусть американский правящий класс заплатит за все те преступления, на которых он сколотил своё бабло, или пусть тогда пеняют на себя все эти конгресмены, сенаторы, чинуши, генералы, олигархи и прочее вашингтонское ворьё.
22 июня, 05:05
СССергей Смирнов
1236732363
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