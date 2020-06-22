В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

Памятник Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке

Бронзовый монумент Рузвельту, который находился у власти с 1901 по 1909 год, воздвигли в 1940-м. Он состоит из трех основных элементов: глава государства сидит верхом на коне, рядом с одной стороны идет индеец, с другой — африканец.

Газета отмечает, что решение убрать памятник принял музей, с чем согласились власти Нью-Йорка, которым принадлежат права на него. Как многие считают, он стал символом колониальной экспансии и расовой дискриминации, отмечает издание.

При этом отмечается, что раньше музей всегда защищал и сохранял подобные объекты наследия прошлого, несмотря на то что они могли быть "крайне неоднозначны", однако поменял свое мнение на фоне протестов против расизма.

"Набирающее силу движение за расовую справедливость, которое возникло после убийства Джорджа Флойда , последние недели глубоко трогало музейное сообщество. Мы наблюдали за тем, как страна и мир все чаще обращают внимание на памятники, эти губительные и мощные символы системного расизма. <…> Проще говоря, пришло время его (памятник Рузвельту. — Прим. ред.) снять", — заявила президент музея Эллен Фаттер.

При этом она заверила, что музей не имеет ничего против самого Рузвельта. В честь бывшего американского президента, с которым тесно связана история учреждения, решено назвать Зал Биоразнообразия.

Мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио отметил, что статую решили убрать, поскольку темнокожий и индеец представлены так, как будто они "порабощены и расово неполноценны". Правнук Рузвельта, который является попечителем музея, выпустил заявление, в котором одобрил происходящее.

"Миру не нужны памятники, предметы старины, оставшиеся от прошлого века, которые не отражают ни ценности человека, заслуги которого они хотят отметить, ни ценности равенства и справедливости", — отметил Теодор Рузвельт IV.

Источники сообщили газете, что судьба памятника после демонтажа пока неясна, также неизвестно, что будет стоять на его месте.