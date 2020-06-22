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У Трампа нет долгосрочной стратегии по России и Китаю, считает Болтон
Президент США Дональд Трамп не выработал стратегию по взаимодействию с Россией и Китаем в долгосрочной перспективе, такое мнение в интервью британской газете... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T04:00
россия
джон болтон
дональд трамп
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сша
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, джон болтон, дональд трамп, китай, сша, в мире

У Трампа нет долгосрочной стратегии по России и Китаю, считает Болтон

04:00 22.06.2020
687
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не выработал стратегию по взаимодействию с Россией и Китаем в долгосрочной перспективе, такое мнение в интервью британской газете Telegraph высказал бывший советник по нацбезопасности американского лидера Джон Болтон.
"Не существует долгосрочной стратегии по России и Китаю. Переговоры по Северной Корее провались до такой степени, что КНДР взорвала здание, которое сама построила вместе с Южной Кореей, и продолжила работу над своими ядерными и ракетными программами. И за три года так и не удалось сдержать Иран. Именно в таких вопросах некомпетентность Трампа проявляется более очевидным образом", - заявил Болтон.
По мнению Болтона, государственные вопросы для Трампа сродни "небольшому семейному бизнесу". Поэтому американский президент, полагает бывший советник, не имеет единой стратегии и может "с легкостью" на следующий день поменять уже принятое решение.
"Он не видит разницы между национальными интересами США и интересами Дональда Трампа. Возникла путаница относительно того, что такое национальные интересы и его личные интересы, что очень опасно для страны… Он заступил на должность, имея лишь очень небольшие знания о том, как работает государственная власть, и совсем не был заинтересован в том, чтобы учиться", - утверждает экс-советник.
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