https://ria.ru/20200622/1573274365.html
У Трампа нет долгосрочной стратегии по России и Китаю, считает Болтон
Президент США Дональд Трамп не выработал стратегию по взаимодействию с Россией и Китаем в долгосрочной перспективе, такое мнение в интервью британской газете... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T04:00
2020-06-22T04:00
россия
джон болтон
дональд трамп
китай
сша
в мире
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джон болтон, дональд трамп, китай, сша, в мире
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
не выработал стратегию по взаимодействию с Россией и Китаем
в долгосрочной перспективе, такое мнение в интервью британской газете Telegraph
высказал бывший советник по нацбезопасности американского лидера Джон Болтон
.
"Не существует долгосрочной стратегии по России и Китаю. Переговоры по Северной Корее провались до такой степени, что КНДР взорвала здание, которое сама построила вместе с Южной Кореей, и продолжила работу над своими ядерными и ракетными программами. И за три года так и не удалось сдержать Иран. Именно в таких вопросах некомпетентность Трампа проявляется более очевидным образом", - заявил Болтон.
По мнению Болтона, государственные вопросы для Трампа сродни "небольшому семейному бизнесу". Поэтому американский президент, полагает бывший советник, не имеет единой стратегии и может "с легкостью" на следующий день поменять уже принятое решение.
"Он не видит разницы между национальными интересами США и интересами Дональда Трампа. Возникла путаница относительно того, что такое национальные интересы и его личные интересы, что очень опасно для страны… Он заступил на должность, имея лишь очень небольшие знания о том, как работает государственная власть, и совсем не был заинтересован в том, чтобы учиться", - утверждает экс-советник.