Исследование: состоятельные россияне за 20 лет стали богаче в 16 раз

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Объем личных финансов состоятельных Объем личных финансов состоятельных россиян за 20 лет рос быстрее, чем в среднем в мире, и увеличился в 16 раз, однако ситуация с коронавирусом COVID-19 может замедлить дальнейший рост до 6,5% или даже 4% в год, говорится в исследовании The Boston Consulting Group ( BCG ) "Мировая отрасль частных состояний в 2020 году: будущее управления частными состояниями — повестка CEO", которое есть в распоряжении РИА Новости.

BCG рассматривает отрасль управления частными состояниями в перспективе "20-20": в фокусе оказались два предыдущих десятилетия и период до 2040 года. Эксперты приводят ретроспективу роста частных состояний за последние 20 лет и устойчивости, демонстрируемой сектором в ходе экономических спадов. Также выполнена оценка потенциальных долгосрочных последствий кризиса из-за COVID-19.

"В России за последние 20 лет (1999-2019 годы) объем личных финансовых состояний увеличился в 16 раз, с 0,1 до 1,6 триллиона долларов, показав максимальный рост в период с 1999 до 2014 года, в среднем 14% в год. По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999-2019 годы Россия опережает и мир, и Восточную Европу: 13,5% против 5% и 10% соответственно", — показало исследование.

После 2014 года темпы роста в России приблизились к среднемировым: в 2018-2019 годы - 10,4% против 9,6%. А под влиянием COVID-19, по прогнозам BCG, в 2019-2024 годы в России ожидается падение темпов роста этого показателя до 6,5% или 4%, в зависимости от сценария. В абсолютном выражении общий объем состояний может достигнуть 2,2 или 2, а в худшем случае 1,9 триллиона долларов, прогнозируют в BCG.

Где деньги лежат

Сегменты самых богатых россиян (с активами более 100 миллионов долларов) и обладателей самых скромных состояний (до 250 тысяч долларов) — самые крупные, 40% и 39% соответственно в 2019 году. Ожидаемые темпы роста последнего в 2019-2024 годы оказались самыми низкими среди сегментов, и его доля, по прогнозам, уменьшится до 38%. Также ожидается, что сегмент состояний от 0,25 до 1 миллиона долларов будет расти самыми быстрыми темпами - 5,2% в год.

При этом сегмент самых состоятельных в России аккумулирует примерно в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру.

"Порядка 80% от всего объема частных состояний россиян доступно для инвестирования, львиную долю которого занимают вклады и валютные сбережения (около 60%). В среднем по миру инвестируют 60% от всего объема, в том числе 27-29% составляют вклады и валюта, 35% - акции и 30% - страхование жизни и пенсии", — объясняют эксперты.

"Доступные для инвестирования состояния включают биржевые акции, облигации, инвестиционные фонды, валюту и депозиты, а также прочие, более мелкие классы активов. Недоступные для инвестирования состояния - страхование жизни и пенсии, внебиржевые акции и прочие акции", — добавляют эксперты.

Авторы исследования отмечают, что особенность роста частных состояний на протяжении двух последних десятилетий — необыкновенная устойчивость этой отрасли к внешним потрясениям. Несмотря на множественные кризисы, частные состояния продолжают уверенно расти, быстро восстанавливаясь даже после самых суровых испытаний.