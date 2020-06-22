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Вучич: Сербия должна ускорить интеграцию в ЕС и сохранить старых друзей
Сербия после победы правящей партии на парламентских выборах должна будет ускорить интеграцию в Евросоюз, но при этом сохранить и старых приятелей, заявил... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T03:46
александр вучич
евросоюз
сербия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр вучич, евросоюз, сербия, в мире

Вучич: Сербия должна ускорить интеграцию в ЕС и сохранить старых друзей

03:46 22.06.2020
3041
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 июн - РИА Новости. Сербия после победы правящей партии на парламентских выборах должна будет ускорить интеграцию в Евросоюз, но при этом сохранить и старых приятелей, заявил президент страны Александр Вучич.
Согласно предварительным результатам выборов, коалиция сил, объединенных вокруг Сербской прогрессивной партии (СПП) Вучича, побеждает с результатом свыше 60% и получает в парламенте порядка 190 мандатов (из 250).
"Мы должны будем ускорить наш европейский путь. Должны будем пойти на дополнительные реформы и не постыдиться сказать, если где-то допустили ошибки или произошли проблемы. Но это не значит, что мы должны будем подлизываться или льстить тем, у кого к нам есть претензии", - заявил Вучич в публичном в обращении в штабе своей партии в Белграде.
"В то же время нужно сохранить наших друзей, сохранить всех тех, кто был с нами, когда нам было тяжело и во время коронавируса, и когда территориальная целостность Сербии была под угрозой", - подчеркнул Вучич.
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Александр ВучичЕвросоюзСербияВ мире
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Сергей УТКИН
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