Вучич: Сербия должна ускорить интеграцию в ЕС и сохранить старых друзей

"Мы должны будем ускорить наш европейский путь. Должны будем пойти на дополнительные реформы и не постыдиться сказать, если где-то допустили ошибки или произошли проблемы. Но это не значит, что мы должны будем подлизываться или льстить тем, у кого к нам есть претензии", - заявил Вучич в публичном в обращении в штабе своей партии в Белграде.