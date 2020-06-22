Трамп прокомментировал возможность встречи с Мадуро

"Может, я подумал бы над этим… Мадуро хотел бы встретиться. А я никогда не был против встреч, ну, редко был против встреч. Я всегда говорю: вы очень мало теряете со встречами. Но на этот момент я отказал им", - сказал он в интервью изданию Axios.