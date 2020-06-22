Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573274210.html
Трамп прокомментировал возможность встречи с Мадуро
Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы подумать о встрече с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, но не сейчас. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T03:45
хуан гуаидо
дональд трамп
николас мадуро
венесуэла
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215230_0:321:3070:2048_1400x0_80_0_0_3ce1c4bbb55b7b525a1ab2dbea9ba530.jpg
https://ria.ru/20200619/1573158006.html
1
венесуэла
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215230_0:321:3070:2048_1400x0_80_0_0_3ce1c4bbb55b7b525a1ab2dbea9ba530.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215230_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_c70ef1dba8567c3165fdf97f2cc3b0eb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215230_874:0:2922:2048_1400x0_80_0_0_c028af9c269d77a4351e3030bb7eb14d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хуан гуаидо, дональд трамп, николас мадуро, венесуэла, сша, в мире

Трамп прокомментировал возможность встречи с Мадуро

03:43 22.06.2020 (обновлено: 03:45 22.06.2020)
1180
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы подумать о встрече с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, но не сейчас.

"Может, я подумал бы над этим… Мадуро хотел бы встретиться. А я никогда не был против встреч, ну, редко был против встреч. Я всегда говорю: вы очень мало теряете со встречами. Но на этот момент я отказал им", - сказал он в интервью изданию Axios.

По словам Трампа, он "не обязательно был сторонником" идеи признания президентом лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В прошлом году Гуаидо незаконно провозгласил себя главой Венесуэлы.
"Некоторым это нравилось, некоторым нет. Мне это было нормально. Не думаю, что так или иначе это имело значение", - сказал Трамп.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Каракас
19 июня, 00:53
Глава МИД Венесуэлы призвал ООН отреагировать на очередные санкции США
3110003
Обсудить 1
Хуан ГуаидоДональд ТрампНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич: Сербия должна ускорить интеграцию в ЕС и сохранить старых друзей
Джон Болтон
Болтон заявил, что не желает нанести ущерб национальным интересам США
Президент США Дональд Трамп
У Трампа нет долгосрочной стратегии по России и Китаю, считает Болтон
Вид на город Новороссийск
Офицер-ракетчик ответил на слова украинского эксперта об ударе по России
Рудольф Гесс, Анри де Байе-Латур и Адольф Гитлер
Историк рассказал, что Гитлер хотел предложить Англии перед войной с СССР
Памятник Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
Продюсер Pussy Riot Петр Верзилов, задержанный за нарушение режима самоизоляции. Стоп-кадр видео
Верзилова оставили на ночь в ОВД
Георгий Габуния
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Пхеньян
КНДР подготовила 12 миллионов листовок для распространения в Южной Корее
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов попросил Мишустина изменить условие госпрограммы кредитов
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Путин лучше Трампа готовится к встречам, заявил Болтон
Игорь Озар
Источник рассказал, кто займется созданием российского ракетного холдинга
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
Пьяный мужчина
Врач рассказала, когда нельзя пить аспирин при похмелье
Рудольф Гесс
Историк рассказал о связях Германии с Англией в 1930-х годах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
01:19В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19
01:14Анатолий Антонов обсудил подходы по Афганистану со спецпредставителем США
01:09Мадуро заявил, что готов к разговору с Трампом
00:54Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели
00:35Актер из "Универа" прокомментировал развод Асмус и Харламова
Лента новостейМолния