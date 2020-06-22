Давление Запада на Сербию после выборов вырастет, заявил сербский политик

БЕЛГРАД, 22 июн – РИА Новости. Давление Запада на Сербию после прошедших парламентских выборов по вопросу Косово и во внешней политике вырастет, заявил РИА Новости глава Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель.
Согласно предварительным результатам прошедших в воскресенье выборов, убедительную победу и около 190 из 250 мандатов в Скупщине (парламенте) страны получает Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича. Глава государства начинал политическую карьеру в СРП, но по итогам голосования его бывшие однопартийцы, сторонники Шешеля, впервые за много лет не преодолели барьер в 3% для вхождения в парламент.
"Ситуация в парламенте, точно, изменится. Там окажутся новые партии, возможно искусственно созданные перед выборами. Для нас главное – чистота голосования", - заявил политик.
"Что касается внешнего давления на Сербию, то оно снова будет расти. Ожидаем этого, в первую очередь, со стороны Германии. По нашей информации немцы готовят резолюцию, согласно которой сербы будут провозглашены народом, совершившим геноцид", - добавил лидер сербских радикалов.
По его словам, подобную резолюцию в 2015 году британцы попытались провести в Совбезе ООН, "но благодаря России и постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину не смогли утвердить документ".
"Мы, сербские радикалы, снова рассчитываем на российскую помощь. Мы поддерживаем любое сближение с РФ и думаем, что это для Сербии единственная историческая альтернатива. Мы также поддерживаем и экономическое сближение с КНР. Но Россия – наш традиционные союзник, на которого можем положиться в самые тяжелые времена... Мы ни в чем не верим ЕС. Что касается США, будущее зависит от того, останется ли президент Дональд Трамп во главе государства", - отметил Шешель.
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