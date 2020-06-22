Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573274174.html
Давление Запада на Сербию после выборов вырастет, заявил сербский политик
Давление Запада на Сербию после прошедших парламентских выборов по вопросу Косово и во внешней политике вырастет, заявил РИА Новости глава Сербской радикальной... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T03:40
александр вучич
воислав шешель
совет безопасности оон
виталий чуркин
германия
сербия
китай
косово
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/103220/67/1032206744_0:0:600:338_1400x0_80_0_0_f7af171cee963ff60b9cbef9c4cdbb42.jpg
https://ria.ru/20191206/1562079693.html
германия
сербия
китай
косово
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/103220/67/1032206744_0:0:600:338_1400x0_80_0_0_f7af171cee963ff60b9cbef9c4cdbb42.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/103220/67/1032206744_67:0:600:400_1400x0_80_0_0_c558c8519ecee280d239e4ef4ca57043.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/103220/67/1032206744_159:0:559:400_1400x0_80_0_0_4762eb58103ec73f9923ee73c7fcb8be.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр вучич, воислав шешель, совет безопасности оон, виталий чуркин, германия, сербия, китай, косово, оон, сша, в мире

Давление Запада на Сербию после выборов вырастет, заявил сербский политик

03:39 22.06.2020 (обновлено: 03:40 22.06.2020)
228
Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель
Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель
Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель. Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 июн – РИА Новости. Давление Запада на Сербию после прошедших парламентских выборов по вопросу Косово и во внешней политике вырастет, заявил РИА Новости глава Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель.
Согласно предварительным результатам прошедших в воскресенье выборов, убедительную победу и около 190 из 250 мандатов в Скупщине (парламенте) страны получает Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича. Глава государства начинал политическую карьеру в СРП, но по итогам голосования его бывшие однопартийцы, сторонники Шешеля, впервые за много лет не преодолели барьер в 3% для вхождения в парламент.
"Ситуация в парламенте, точно, изменится. Там окажутся новые партии, возможно искусственно созданные перед выборами. Для нас главное – чистота голосования", - заявил политик.
"Что касается внешнего давления на Сербию, то оно снова будет расти. Ожидаем этого, в первую очередь, со стороны Германии. По нашей информации немцы готовят резолюцию, согласно которой сербы будут провозглашены народом, совершившим геноцид", - добавил лидер сербских радикалов.
По его словам, подобную резолюцию в 2015 году британцы попытались провести в Совбезе ООН, "но благодаря России и постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину не смогли утвердить документ".
"Мы, сербские радикалы, снова рассчитываем на российскую помощь. Мы поддерживаем любое сближение с РФ и думаем, что это для Сербии единственная историческая альтернатива. Мы также поддерживаем и экономическое сближение с КНР. Но Россия – наш традиционные союзник, на которого можем положиться в самые тяжелые времена... Мы ни в чем не верим ЕС. Что касается США, будущее зависит от того, останется ли президент Дональд Трамп во главе государства", - отметил Шешель.
Белград
6 декабря 2019, 20:51
В Сербии приняли резолюцию в поддержку "выбора народа Крыма"
102002
Обсудить 0
Александр ВучичВоислав ШешельСовет Безопасности ООНВиталий ЧуркинГерманияСербияКитайКосовоООНСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич: Сербия должна ускорить интеграцию в ЕС и сохранить старых друзей
Джон Болтон
Болтон заявил, что не желает нанести ущерб национальным интересам США
Президент США Дональд Трамп
У Трампа нет долгосрочной стратегии по России и Китаю, считает Болтон
Парламент Сербии в Белграде
В сербский парламент по итогам выборов проходят три партии
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
Цветных работников тюрьмы отстранили от охраны обвиняемого по делу Флойда
Памятник Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал возможность встречи с Мадуро
Вид на город Новороссийск
Офицер-ракетчик ответил на слова украинского эксперта об ударе по России
Национальный парламент Сербии
Эксперт прокомментировал победу Сербской прогрессивной партии на выборах
Президент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности
Вучич объявил о победе правящей партии на парламентских выборах
Пхеньян
КНДР подготовила 12 миллионов листовок для распространения в Южной Корее
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков Белграда
Сербский избирком опубликовал первые данные по выборам
Радиолокационная станция
Эксперт прокомментировал отказ России от РЛС "Балхаш" в Казахстане
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
Джон Болтон
Книга Болтона искажает правду о переговорах с КНДР, заявили в Сеуле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
01:19В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19
01:14Анатолий Антонов обсудил подходы по Афганистану со спецпредставителем США
01:09Мадуро заявил, что готов к разговору с Трампом
00:54Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели
00:35Актер из "Универа" прокомментировал развод Асмус и Харламова
Лента новостейМолния