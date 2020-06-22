Гинцбург: зарубежные врачи не раскрывают детали разработки вакцин

"Несмотря на то, что все говорят о том, что в период пандемии разработки над вакцинами надо вести открыто и общедоступно, тем не менее, об успехах в этой области специалистов за рубежом нам известно не так много", - сказал Гинцбург в интервью газете "Красная звезда".