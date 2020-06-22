https://ria.ru/20200622/1573274064.html
Гинцбург: зарубежные врачи не раскрывают детали разработки вакцин
Специалисты зарубежных медицинских организаций не спешат делиться технологиями разработки вакцины от коронавируса, несмотря на заявления о необходимости... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T03:21
2020-06-22T03:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Специалисты зарубежных медицинских организаций не спешат делиться технологиями разработки вакцины от коронавируса, несмотря на заявления о необходимости открытости, сообщил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург
.
Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны РФ, на 18 добровольцах начались 18 июня в госпитале Бурденко. Их планируется завершить к концу июля.
"Несмотря на то, что все говорят о том, что в период пандемии разработки над вакцинами надо вести открыто и общедоступно, тем не менее, об успехах в этой области специалистов за рубежом нам известно не так много", - сказал Гинцбург в интервью газете "Красная звезда".
"Я бы не сказал, что технологические решения, которые используются другими организациями и коллегами других стран, раскрыты полностью и хорошо понятны научной общественности", - добавил он.
По словам врача, российский подход при разработке вакцины от коронавируса основан на создании аденовирусных контейнеров для доставки нужного гена - в данном случае, гена, который кодирует белок "короны" у коронавируса.
"Как показывает практика, этот способ является наиболее рациональным и эффективным. Фактически в рамках этой платформы, говоря немного образно, но зато очень доступно, мы с помощью аденовирусного контейнера создали этакое "такси", - пояснил Гинцбург.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.