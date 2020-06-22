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Гинцбург: зарубежные врачи не раскрывают детали разработки вакцин
Специалисты зарубежных медицинских организаций не спешат делиться технологиями разработки вакцины от коронавируса, несмотря на заявления о необходимости... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T03:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество

Гинцбург: зарубежные врачи не раскрывают детали разработки вакцин

03:21 22.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Специалисты зарубежных медицинских организаций не спешат делиться технологиями разработки вакцины от коронавируса, несмотря на заявления о необходимости открытости, сообщил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны РФ, на 18 добровольцах начались 18 июня в госпитале Бурденко. Их планируется завершить к концу июля.
"Несмотря на то, что все говорят о том, что в период пандемии разработки над вакцинами надо вести открыто и общедоступно, тем не менее, об успехах в этой области специалистов за рубежом нам известно не так много", - сказал Гинцбург в интервью газете "Красная звезда".
"Я бы не сказал, что технологические решения, которые используются другими организациями и коллегами других стран, раскрыты полностью и хорошо понятны научной общественности", - добавил он.
По словам врача, российский подход при разработке вакцины от коронавируса основан на создании аденовирусных контейнеров для доставки нужного гена - в данном случае, гена, который кодирует белок "короны" у коронавируса.
"Как показывает практика, этот способ является наиболее рациональным и эффективным. Фактически в рамках этой платформы, говоря немного образно, но зато очень доступно, мы с помощью аденовирусного контейнера создали этакое "такси", - пояснил Гинцбург.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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