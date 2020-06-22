https://ria.ru/20200622/1573274023.html
В Египте число зараженных коронавирусом превысило 55 тысяч человек
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Египте превысило 55 тысяч, сообщил в ночь на понедельник минздрав страны. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T03:16
2020-06-22T03:17
распространение нового коронавируса
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каир (город)
египет
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, каир (город), египет, в мире
КАИР, 22 июн – РИА Новости.
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Египте
превысило 55 тысяч, сообщил в ночь на понедельник минздрав страны.
Отметка в 50 тысяч зараженных была преодолена в четверг.
"Зафиксированы 1475 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными. За сутки от заболевания скончались 87 человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда.
Больше всего зараженных в северных провинциях Каир
, Гиза и Кальюбия, отметил он. По словам Мугахеда, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусной инфекцией и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ
.
"Общее число заболевших коронавирусом в Египте – 55 233 человека, 14 736 человек из них выздоровели и выписаны из больниц, скончались 2193 человека", - сообщил Мугахед. За сутки из больниц выписаны 409 человек.
Минздрав призвал граждан соблюдать меры безопасности и носить медицинские маски. Нарушителям грозит штраф до 4 тысяч египетских фунтов (около 255 долларов).
В Египте до конца июня действуют ограничения, связанные с коронавирусом, в том числе закрытие пляжей и парков, а также комендантский час с 20.00 до 4.00. В госучреждениях продолжается работа ограниченного числа сотрудников.
С 1 июля власти планируют возобновить авиасообщение с провинциями, где зафиксированы самые низкие показатели по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В этих же провинциях планируется с 1 июля вновь начать работу религиозных учреждений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.