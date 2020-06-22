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В Египте число зараженных коронавирусом превысило 55 тысяч человек
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Египте превысило 55 тысяч, сообщил в ночь на понедельник минздрав страны. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T03:17
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коронавирус covid-19, каир (город), египет, в мире

В Египте число зараженных коронавирусом превысило 55 тысяч человек

03:16 22.06.2020 (обновлено: 03:17 22.06.2020)
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© AP Photo / Nariman El-MoftyРабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
© AP Photo / Nariman El-Mofty
КАИР, 22 июн – РИА Новости. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Египте превысило 55 тысяч, сообщил в ночь на понедельник минздрав страны.
Отметка в 50 тысяч зараженных была преодолена в четверг.
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"Зафиксированы 1475 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными. За сутки от заболевания скончались 87 человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда.
Больше всего зараженных в северных провинциях Каир, Гиза и Кальюбия, отметил он. По словам Мугахеда, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусной инфекцией и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ.
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"Общее число заболевших коронавирусом в Египте – 55 233 человека, 14 736 человек из них выздоровели и выписаны из больниц, скончались 2193 человека", - сообщил Мугахед. За сутки из больниц выписаны 409 человек.
Минздрав призвал граждан соблюдать меры безопасности и носить медицинские маски. Нарушителям грозит штраф до 4 тысяч египетских фунтов (около 255 долларов).
В Египте до конца июня действуют ограничения, связанные с коронавирусом, в том числе закрытие пляжей и парков, а также комендантский час с 20.00 до 4.00. В госучреждениях продолжается работа ограниченного числа сотрудников.
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С 1 июля власти планируют возобновить авиасообщение с провинциями, где зафиксированы самые низкие показатели по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В этих же провинциях планируется с 1 июля вновь начать работу религиозных учреждений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Каир (город)ЕгипетВ мире
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